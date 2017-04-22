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09:39 (мск), источник: Вести Приморье

Уничтоженный сквер на Бестужева восстановили во Владивостоке

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский вместе с жителями улицы Бестужева во Владивостоке 22 апреля принял участие в субботнике в придомовом сквере.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Еще недавно на месте сквера были лишь пеньки от спиленных деревьев, стройматериалы и огромный забор. Жильцы близлежащих домов до сих пор вспоминают, как всего за одну ночь единственное место для прогулок было уничтожено застройщиком.

«В пять утра мы услышали шум — рабочие возводили забор и сносили все на своем пути. На наших глазах спиливали деревья, посаженные нашими бабушками и дедушками», — рассказала жительница дома на Бестужева, 40 Людмила Клушина.

Однако начать стройку здесь не удалось. В ситуацию вмешался Губернатор Приморья, сквер вернули жителям. А застройщик за свой счет приобрел новую детскую площадку и вывез весь строительный мусор.

«Для нас это большое счастье — иметь возможность гулять с детьми, отдыхать во дворе своего дома. Мы рады, что нам вернули наш сквер, теперь он стал еще лучше», — поделилась Людмила Клушина.

На месте спиленных деревьев сегодня посадили 105 новых саженцев. Жители местных домов сами выбирали деревья, которые хотели бы видеть в своем дворе. Вместе с Губернатором Приморья они посадили саженцы магнолии и другие деревья.

Владимир Миклушевский заявил, что этот сквер не единственный, где запрещена точечная застройка.

«Сейчас мы вносим изменения в генплан Владивостока, после которых все парковые зоны и скверы, а их у нас около 400, будут охраняться законом от застройки. Помимо этого, Приморье участвует в федеральной программе по благоустройству придомовых территорий. На эти цели мы получили более 400 миллионов рублей из федерального бюджета, ещё 80 миллионов рублей предусмотрели в краевом бюджете», — сообщил глава региона.

Губернатор вместе с жителями дома на Бестужева, 40 также проверил, как исполнено его поручение по восстановлению здесь детской площадки. Жильцы остались довольны новым игровым комплексом. По словам собравшихся, теперь многие семьи даже из других районов приезжают сюда с детьми на прогулку.

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