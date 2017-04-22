Приморские журналисты отправились в путешествие на Байкал

Своё путешествие они начали со столицы Еврейской Автономной области. Большинство автостоперов незаслуженно пропускают этот город. А все дело в том, что федеральная трасса проходит мимо Биробиджана, и ехать через город никому не хочется.

Биробиджан — единственный город в России, в котором названия улиц написаны на языке идиш, можно встретить евреев с пейсами и на каждом шагу изображения меноры и звезды Давида.

Биробиджан — многонациональный город. В 50-е годы 20 века 40% жителей составляли евреи, затем русские, украинцы, белорусы, мордва, татары, корейцы, китайцы. Сегодня евреев осталось менее 3%. И, «Шолом» уже давненько не услышишь, разве что в Еврейской общине «Фрейд», на фасаде которой красуется звезда Давида. Этому символу далеко не одна сотня лет. Версий его происхождения существует немало, знак имеет еще одно название — Щит Давида, или Маген Давид и чтобы его нарисовать, соединили вместе 2 треугольника.

Весь город и его основные достопримечательности можно посмотреть за пару часов. Совсем недавно в городе появилось уличное радио, поэтому наша прогулка по центральным улицам прошла под звуки «голоса родного города».

Самое высокое здание в городе — девятиэтажка. Площадь Ленина, на которой в крупные празднества умещаются все жители города. Стоит внимания набережная реки Бира, которая спасает город от наводнений. Среди достопримечательностей — здание областной филармонии. С высоты птичьего полёта оно выглядит как фортепиано.

В центре привокзальной площади установлены фонтан с символической минорой, а также знаменитая скульптурная композиция — конная повозка с переселенцами. Забраться на коня и сделать селфи на фоне вокзала должен каждый новый гость города.

За сутки в Биробиджане мы ни разу не воспользовались автобусом. «Маленький, уютный, чистый», — так тремя словами большинство путешественников характеризует город. Хотите щепотки еврейской самобытности, вам туда.

Что стоит сделать, окажись вы в столице ЕАО:

* попробовать шницель по-биробиджански;.

* взобраться на бронзового коня на привокзальной площади;.

* сделать тортик из мацы;.

* сфотографироваться с Биробиджанский сопкой;.

* пройтись по набережной и помочить ножки в Бире;.

* послушать песенку 7−40.

Траты: 1047 р — билет на поезд из Владивостока в Биробиджан, 250 р — пачка мацы, обед в столовой — 243 рубля на двоих. В целях экономии в каждом городе мы будем останавливаться у своих друзей и знакомых. В поездку берём с собой палатку. Путешествуя автостопом, хочется полагаться только на себя, а значит домик туриста надо брать с собой обязательно.

Александра Чистик.