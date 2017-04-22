Проезд в сочинских «Ласточках» в течение четырех дней будет бесплатным
С 27 по 30 апреля, в дни соревнований
С 27 по 30 апреля, в дни соревнований
На участках Сочи — Имеретинский Курорт, Имеретинский Курорт — Аэропорт, Сочи — Аэропорт турникетные линии будут работать в открытом режиме.
27 и 28 апреля на этих маршрутах появятся дополнительные поезда: на участке Сочи — Имеретинский Курорт- 25 пар поездов, на участке Сочи — Аэропорт — 6 пар поездов, на участке Имеретинский Курорт — Аэропорт — 6 пар поездов.
29 и 30 апреля количество дополнительных пар «Ласточек» будет еще увеличено: на участке Сочи — Имеретинский Курорт (вокзал Олимпийский Парк) — 49 пар поездов, на участке Сочи — Аэропорт — 8 пар поездов, на участке Имеретинский Курорт (вокзал Олимпийский Парк) — Аэропорт — 11 пар поездов.
Маршруты Туапсе — Имеретинский Курорт, Лазаревская — Имеретинский Курорт, Туапсе — Аэропорт и Лазаревская — Аэропорт будут сокращены, конечной остановкой на этих направлениях станет станция Сочи. Оплата проезда на этих маршрутах, а также на маршруте Сочи — Роза Хутор, сохранится по установленным тарифам, сообщает