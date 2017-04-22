Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
СМИ: НАТО планирует захват Калининградской области
Зюганов заявил о появлении в России нового «фюрера»
Дмитрий Шепелев исполнил мечту сына
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
Игги Попу 70 лет: что он вытворял все это времяБезумные, странные и мудрые поступки юбиляра
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Диверсанты ВСУ с огнеметами пошли на прорыв в ДНР – СМИ
"Мы проиграли": полковник ВСУ о войне за Донбасс
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
Путину в лицо назвали имя его возможного преемника – СМИ
"Мы проиграли": полковник ВСУ о войне за Донбасс
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen
Что круче: танк или УАЗик
Фоторепортажи
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
16Мир встретил Пасху
10Полюс холода
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
11:26 (мск), источник: Югополис

Проезд в сочинских «Ласточках» в течение четырех дней будет бесплатным

С 27 по 30 апреля, в дни соревнований Гран-при России «Формула 1», в Сочи изменится расписание и график движения пригородных поездов «Ласточка», а проезд в них станет бесплатным.

На участках Сочи — Имеретинский Курорт, Имеретинский Курорт — Аэропорт, Сочи — Аэропорт турникетные линии будут работать в открытом режиме.

27 и 28 апреля на этих маршрутах появятся дополнительные поезда: на участке Сочи — Имеретинский Курорт- 25 пар поездов, на участке Сочи — Аэропорт — 6 пар поездов, на участке Имеретинский Курорт — Аэропорт — 6 пар поездов.

29 и 30 апреля количество дополнительных пар «Ласточек» будет еще увеличено: на участке Сочи — Имеретинский Курорт (вокзал Олимпийский Парк) — 49 пар поездов, на участке Сочи — Аэропорт — 8 пар поездов, на участке Имеретинский Курорт (вокзал Олимпийский Парк) — Аэропорт — 11 пар поездов.

Маршруты Туапсе — Имеретинский Курорт, Лазаревская — Имеретинский Курорт, Туапсе — Аэропорт и Лазаревская — Аэропорт будут сокращены, конечной остановкой на этих направлениях станет станция Сочи. Оплата проезда на этих маршрутах, а также на маршруте Сочи — Роза Хутор, сохранится по установленным тарифам, сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Проезд в сочинских "Ласточках" в течение четырех дней будет бесплатным
СМИ узнали стоимость и сроки начала ремонта «Адмирала Кузнецова»
НАТО посчитала, сколько раз ВВС поднимались по тревоге из-за РФ
Дворкович рассказал о потенциале РФ к наращиванию экспорта зерна
В Афганистане 140 военных погибли при нападении талибов
Северная Корея заявила, что не боится войны
Welt: ЕС обсудит прекращение переговоров о членстве Турции
СМИ: Иванка Трамп набирает чиновников из команды Буша-младшего
Спорт
Как «спартачи» напугали тренера: анонс игры «Ростов» - «Спартак» Ростов замер в ожидании центральной игры 24-го тура чемпионата России против "Спартака", на которую из Москвы должны пожаловать тысячи фанатов
Авто
В США набирают механиков, которые будут переделывать «уазики» Американское тюнинг-ателье DEVOLRO из Майами набирает сотрудников для нашумевшего проекта DEVOLRO UAZ
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров Переписанный сценарий, монтаж, цифровые копии — на что только не идут режиссеры, чтобы обмануть смерть. Вспоминаем 10 ярких примеров того, что происходит с фильмами, неожиданно оставшимися без ключевых актеров
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Комнаты в коммуналках Петербурга стали дешевле
Россиян освободят от поверок счетчиков
Верховный Суд разъяснил, как унаследовать дачу без оформления
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
Экс-жена Кристовского забирает детей из школы из-за травли Бывшая жена солиста «Uma2rman» решила забрать детей из школ и перевести их на домашнее обучение.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь