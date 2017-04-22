Команда КВН «Раисы» из Иркутска вышла в полуфинал Высшей лиги

Команда «Раисы» из Иркутска вышла в полуфинал Высшей лиги КВН, сообщается на официальном сайте Клуба веселых и находчивых. «Раисы» заняли второе место в третьем четвертьфинале, с результатом 13,1 балла и уступили только команде «Спарта» из Астаны. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«В полуфинал также вышли “Проигрыватель” из Тамбова и сборная Грузии. Всего в шаге от финала оказались 10 команд», — сообщается на сайте.

Полуфинальные игры пройдут 30 сентября и 6 октября 2017 года.