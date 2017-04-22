Центнер запрещённых польских яблок обнаружили в Находке и уничтожили во Владивостоке

В ходе проведения совместного контрольно-надзорного мероприятия сотрудниками Отдела МВД России по г. Находке и инспекторами Россельхознадзора выявлена зарубежная сельскохозяйственная продукция, запрещенная к ввозу на территорию Российской Федерации в рамках ответных экономических санкций в отношении ряда зарубежных стран.

Санкционная продукция была обнаружена в одном из складов оптово-розничной торговой базы «Североторг» у одного их индивидуальных предпринимателей. Проверяющими было изъято из оборота 96 килограммов яблок из Польши.

В настоящее время нелегальная фруктовая продукция под контролем инспекторов Россельхознадзора уничтожена на комплексе по утилизации биологических отходов «Фактор Приморье» во Владивостоке.

Как сообщалось ранее, в феврале этого года в Уссурийске инспекторами Россельхознадзора и полицейскими было обнаружено и раздавлено бульдозером 9,4 тонны яблок из Польши. На Сахалине в этом году Россельхознадзор обнаружил и направил на уничтожение 2,1 тонны польских яблок.