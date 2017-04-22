Яша был добрым и ребячистым — друзья о погибшем при нападении на УФСБ Хабаровска офицере
По воспоминаниям знакомых, выпускник пограничного института был умным и эрудированным молодым человеком.
По воспоминаниям знакомых, выпускник пограничного института был умным и эрудированным молодым человеком.
Хабаровск, 22 апреля, AmurMedia.
Друзья и знакомые вспоминают Якова Хасанова, погибшего при нападении на УФСБ Хабаровского края, как общительного и эрудированного человека. Молодой человек приехал в город из
Ранее агентство сообщало, что нападение на приемную Управления ФСБ России по Хабаровскому краю завершилось гибелью сотрудника ФСБ Якова Хасанова и одного из посетителей.
По словам однокурсника Якова Дмитрия, на службу офицер пошел после учебы в Хабаровском пограничном институте ФСБ.
Как рассказал журналисту близкий друг трагически ушедшего из жизни офицера Анатолий Оськин, с Яковом он был знаком более 12 лет.
— Мы оба из Камчатского края, из Петропавловска. Вместе росли, занимались биатлоном, ходили в спортивные походы. Яша был человеком веселым, общительным и эрудированным. Полиглотом был, языки великолепно знал, — спокойным, но выдающим напряжение голосом рассказывает Анатолий. — Еще он был очень смекалистым, но в то же время любил поребячиться. Ему ничего не стоило придумать, как пронести в поход запрещенные тренерами игральные карты, чтобы никто из взрослых не заметил.
По словам Анатолия, Яков Хасанов был из простой семьи, любил своих родителей и младшего брата.
— Мама его — замечательная женщина, активная. В образовании и времяпровождении сына всегда стремилась принять участие, — вспоминает Анатолий Оськин.
Незадолго до инцидента молодой человек планировал связаться с Яковом.
— Мы вообще