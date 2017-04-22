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09:05 (мск), источник: AmurMedia.ru

Яша был добрым и ребячистым — друзья о погибшем при нападении на УФСБ Хабаровска офицере

По воспоминаниям знакомых, выпускник пограничного института был умным и эрудированным молодым человеком.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 22 апреля, AmurMedia.

Друзья и знакомые вспоминают Якова Хасанова, погибшего при нападении на УФСБ Хабаровского края, как общительного и эрудированного человека. Молодой человек приехал в город из Петропавловска-Камчатского и учился в Хабаровском пограничном институте Федеральной службы безопасности Российской Федерации, передает ИА AmurMedia.

Ранее агентство сообщало, что нападение на приемную Управления ФСБ России по Хабаровскому краю завершилось гибелью сотрудника ФСБ Якова Хасанова и одного из посетителей.

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По словам однокурсника Якова Дмитрия, на службу офицер пошел после учебы в Хабаровском пограничном институте ФСБ.

Как рассказал журналисту близкий друг трагически ушедшего из жизни офицера Анатолий Оськин, с Яковом он был знаком более 12 лет.

— Мы оба из Камчатского края, из Петропавловска. Вместе росли, занимались биатлоном, ходили в спортивные походы. Яша был человеком веселым, общительным и эрудированным. Полиглотом был, языки великолепно знал, — спокойным, но выдающим напряжение голосом рассказывает Анатолий. — Еще он был очень смекалистым, но в то же время любил поребячиться. Ему ничего не стоило придумать, как пронести в поход запрещенные тренерами игральные карты, чтобы никто из взрослых не заметил.

По словам Анатолия, Яков Хасанов был из простой семьи, любил своих родителей и младшего брата.

— Мама его — замечательная женщина, активная. В образовании и времяпровождении сына всегда стремилась принять участие, — вспоминает Анатолий Оськин.

Незадолго до инцидента молодой человек планировал связаться с Яковом.

— Мы вообще какое-то время назад почти не общались. У меня работа, у него служба. Но мой младший брат и его сестра планировали поступать в один медуниверситет, и наши мамы недавно виделись по старой дружбе. И я сам тоже подумал, что нужно бы связаться с Яшей, спросить, что да как, но не успел, — горестно подытожил Анатолий Оськин.

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