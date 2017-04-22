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09:02 (мск), источник: AmurMedia.ru

Напавший на УФСБ в Хабаровске не мог быть верующим человеком — Ахмад Хазрат Гариффулин

По мнению представителя Верховного муфтия РФ на ДВ, цель организаторов подобных происшествий — вселить страх и посеять панику.

Хабаровск, 22 апреля, AmurMedia.

Подросток, совершивший нападение на УФСБ в Хабаровске, не мог быть истинно верующим человеком, так же, как и принадлежать к какому либо вероисповеданию. А главная задача граждан при таких ЧП — не поддаваться панике и сохранять спокойствие в душе, поделился мнением с корр. ИА AmurMedia председатель Духовного управления мусульман Дальнего Востока, муфтий Ахмад Хазрат Гарифуллин.

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— О какой религиозности или вере тут можно говорить? Он, в принципе, не может быть ни мусульманином, ни христианином или вообще верующим человеком! Этот поступок никак не может быть расценен как поступок человека, тем более верующего, — уверен Ахмад Гариффулин.

По мнению полномочного представителя Верховного муфтия, подросток, совершивший убийство, не мог иметь отношения к исламу.

— Сам факт того, что он был неонацистом и ненавидел представителей среднеазиатских республик, уже исключает возможность того, что он мог быть мусульманином или имел какую-то причастность к исламу, — пояснил Ахмад Гариффулин.

Кроме того, Ахмад Хазрат Гариффулин выразил сожаление в том, что подобные ЧП журналисты спешат связать с мусульманами.

— Нас очень огорчает, что со стороны СМИ первый камень всегда летит в огород мусульман, когда что-то подобное происходит. Нет никакой достоверной информации, что этот молодой человек посещал мечеть или исповедовал ислам, — сказал муфтий.

Также представитель Верховного муфтия призвал жителей Хабаровска не поддаваться панике.

— Единственное, что хотят внушить в наши сердца в последние годы — это страх, и отнять веру в светлое будущее. Призываю не паниковать и не делать преждевременных выводов. Необходимо дождаться окончания следственных мероприятий и официального заявления правоохранительных органов, — заключил Ахмад Гариффулин.

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