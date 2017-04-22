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09:31 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде перекрыты две улицы

Ограничение движения транспортных средств введено на автомобильной дороге по улице Писемского в границах от улицы Тополевой до переулка Успенского.

Источник: РИАЦ

Ездить там нельзя будет в течение недели: с 22 апреля до 22.00 28 апреля. Ограничение движения связано с проведением работ по ремонту подземных инженерных коммуникаций. Объезд осуществляется по автомобильным дорогам улиц Воронкова, Тополевой, Рославльской, переулку Успенскому.

По той же причине до 20.00 часов 23 апреля перекрыта автомобильная дорога улицы Джаныбековской в границах от улицы Батурской до проспекта им. Маршала Советского Союза Г. К. Жукова. Объезд транспортных средств осуществляется по автомобильным дорогам улиц Красноводской, Житкурской, Батурской, Трехгорной.

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