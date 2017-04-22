Ремонт «Адмирала Кузнецова» начнется в сентябре и будет стоить 40 млрд рублей

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Ремонт с модернизацией авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» начнется в сентябре на заводе под Мурманском, стоимость работ составит почти 40 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В сентябре “Звездочка” подпишет с флотом контракт на второй этап ремонта с модернизацией “Адмирала Кузнецова”. Цена сделки уже согласована — это почти 40 млрд рублей. Работы начнутся в том же месяце на 35-м судоремонтном заводе в Росляково под Мурманском», — сказал собеседник агентства.

Модернизацию авианосца, по словам источника, планируется завершить в четвертом квартале 2020 года. «То есть продолжительность работ составит полных три года и еще два-три месяца», — уточнил он.

По словам источника, на корабле отремонтируют всю электромеханическую часть, включая главную двигательную установку — там заменят несколько пришедших в негодность котлов. Будет модернизирован взлетно-посадочный комплекс.

ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации.

«Адмирал Кузнецов»

«Адмирал Кузнецов» — единственный российский авианосец. Корабль был спущен на воду еще в 1985 году, вступил в строй в 1990. Его длина составляет 305 метров, ширина летной палубы — 72 метра, полное водоизмещение — 59 тысяч тонн.

«Кузнецов» вооружен крылатыми ракетами «Гранит», расположенными в 12 наклонных пусковых установках под палубой в носу корабля.