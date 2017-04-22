Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
СБУ стягивает войска к границе с Крымом
Глава Крыма прокомментировал напряженность на границе с Украиной
Дмитрий Шепелев исполнил мечту сына
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
Игги Попу 70 лет: что он вытворял все это времяБезумные, странные и мудрые поступки юбиляра
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
"Живите сами по себе": полковник ВСУ о поражении Украины в войне
Боец ВСУ показал, как пулеметы прошивают блокпосты
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
Путину назвали имя его возможного преемника – СМИ
"Мы проиграли": полковник ВСУ о войне за Донбасс
Бояться или смеяться: автомобили полиции Нью-Йорка
В США строят самую длинную автомойку в мире
Фоторепортажи
10Полюс холода
16Мир встретил Пасху
22Цвет нации
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
09:57 (мск), источник: ТАСС

Ремонт «Адмирала Кузнецова» начнется в сентябре и будет стоить 40 млрд рублей

По словам источника, на корабле отремонтируют всю электромеханическую часть, будет модернизирован взлетно-посадочный комплекс.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Ремонт с модернизацией авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» начнется в сентябре на заводе под Мурманском, стоимость работ составит почти 40 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Читайте также
«Кузнецову» продлят срок службы

«В сентябре “Звездочка” подпишет с флотом контракт на второй этап ремонта с модернизацией “Адмирала Кузнецова”. Цена сделки уже согласована — это почти 40 млрд рублей. Работы начнутся в том же месяце на 35-м судоремонтном заводе в Росляково под Мурманском», — сказал собеседник агентства.

Модернизацию авианосца, по словам источника, планируется завершить в четвертом квартале 2020 года. «То есть продолжительность работ составит полных три года и еще два-три месяца», — уточнил он.

По словам источника, на корабле отремонтируют всю электромеханическую часть, включая главную двигательную установку — там заменят несколько пришедших в негодность котлов. Будет модернизирован взлетно-посадочный комплекс.

ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации.

«Адмирал Кузнецов»

«Адмирал Кузнецов» — единственный российский авианосец. Корабль был спущен на воду еще в 1985 году, вступил в строй в 1990. Его длина составляет 305 метров, ширина летной палубы — 72 метра, полное водоизмещение — 59 тысяч тонн.

«Кузнецов» вооружен крылатыми ракетами «Гранит», расположенными в 12 наклонных пусковых установках под палубой в носу корабля.

Корабль несет на борту до 30 истребителей МиГ-29К/КУБ и Су-33 плюс ударные вертолеты Ка-52К и противолодочные Ка-27 и Ка-29

В прошлом году авианосец во время похода в Средиземное море принимал участие в операции российских Воздушно- космических сил в Сирии. С ноября по декабрь 2016 года палубные летчики «Кузнецова» выполнили 420 боевых вылетов (из них 117 — ночью), при этом были уничтожены более 1 тыс. объектов террористов.

Комментарии
6
perplexed
"там заменят несколько пришедших в негодность котлов"
ну вот,а говорили салютовали клубами чёрного дыма.
"Росляково под Мурманском". Это уже район Мурманска.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Tavovic
Месяц назад уже писали , подзабыли чтоли , Мыло ?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
костя.
да .мазутные) ядерный реактор это тоже котёл кстати
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Источник: "Адмирал Кузнецов" в ходе ремонта вооружат ракетным комплексом "Калибр"
СК отверг предположения о связи атаки на ФСБ с ИГ
Компании Exxon отказали в исключении из режима санкций против РФ
В Афганистане 140 военных погибли при нападении талибов
Северная Корея заявила, что не боится войны
Welt: ЕС обсудит прекращение переговоров о вступлении Турции
СМИ: Иванка Трамп набирает чиновников из команды Буша-младшего
Спорт
Как «спартачи» напугали тренера: анонс игры «Ростов» - «Спартак» Ростов замер в ожидании центральной игры 24-го тура чемпионата России против "Спартака", на которую из Москвы должны пожаловать тысячи фанатов
Авто
В США набирают механиков, которые будут переделывать «уазики» Американское тюнинг-ателье DEVOLRO из Майами набирает сотрудников для нашумевшего проекта DEVOLRO UAZ
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров Переписанный сценарий, монтаж, цифровые копии — на что только не идут режиссеры, чтобы обмануть смерть. Вспоминаем 10 ярких примеров того, что происходит с фильмами, неожиданно оставшимися без ключевых актеров
Недвижимость
Россиян освободят от поверок счетчиков
Госдума изменит правила очередности капремонта
Скидки на московские хрущевки достигли 15%
Сбербанк запустил новую программу ипотеки под 8,4 и 8,9%
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
Экс-жена Кристовского забирает детей из школы из-за травли Бывшая жена солиста «Uma2rman» решила забрать детей из школ и перевести их на домашнее обучение.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь