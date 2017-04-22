Ремонт «Адмирала Кузнецова» начнется в сентябре и будет стоить 40 млрд рублей
По словам источника, на корабле отремонтируют всю электромеханическую часть, будет модернизирован
По словам источника, на корабле отремонтируют всю электромеханическую часть, будет модернизирован
МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Ремонт с модернизацией авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» начнется в сентябре на заводе под Мурманском, стоимость работ составит почти 40 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС источник в
«В сентябре “Звездочка” подпишет с флотом контракт на второй этап ремонта с модернизацией “Адмирала Кузнецова”. Цена сделки уже согласована — это почти 40 млрд рублей. Работы начнутся в том же месяце на 35-м судоремонтном заводе в Росляково под Мурманском», — сказал собеседник агентства.
Модернизацию авианосца, по словам источника, планируется завершить в четвертом квартале 2020 года. «То есть продолжительность работ составит полных три года и еще
По словам источника, на корабле отремонтируют всю электромеханическую часть, включая главную двигательную установку — там заменят несколько пришедших в негодность котлов. Будет модернизирован
ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации.
«Адмирал Кузнецов»
«Адмирал Кузнецов» — единственный российский авианосец. Корабль был спущен на воду еще в 1985 году, вступил в строй в 1990. Его длина составляет 305 метров, ширина летной палубы — 72 метра, полное водоизмещение — 59 тысяч тонн.
«Кузнецов» вооружен крылатыми ракетами «Гранит», расположенными в 12 наклонных пусковых установках под палубой в носу корабля.
В прошлом году авианосец во время похода в Средиземное море принимал участие в операции российских Воздушно- космических сил в Сирии. С ноября по декабрь 2016 года палубные летчики «Кузнецова» выполнили 420 боевых вылетов (из них 117 — ночью), при этом были уничтожены более 1 тыс. объектов террористов.
ну вот,а говорили салютовали клубами чёрного дыма.
"Росляково под Мурманском". Это уже район Мурманска.