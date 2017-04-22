На Радоницу в Новосибирске пустят дополнительный транспорт до городских кладбищ

Когда принято поминать усопших. В храмах проводят литургии, новосибирцы на погостах навещают могилы близких. Наводят порядок, приносят цветы, конфеты. В этом году Радоница будет во вторник — 25 апреля. До городских кладбищ пустят дополнительный транспорт.

Пять вспомогательных автобусов отправятся с площади Калинина на Заельцовское. Восемь — до Гусинобродского — от станции метро Октябрьская и остановки жилмассив Родники. До Северного кладбища можно будет доехать на 27 автобусе или семьдесят третьей маршрутке. На один день запустят автобус 77-Л, от улицы Ветлужской до Садов.