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14:01 (мск), источник: Вести - Новосибирск

На Радоницу в Новосибирске пустят дополнительный транспорт до городских кладбищ

На следующей неделе у православных светлый праздник — Радоница. Или родительский день.

Когда принято поминать усопших. В храмах проводят литургии, новосибирцы на погостах навещают могилы близких. Наводят порядок, приносят цветы, конфеты. В этом году Радоница будет во вторник — 25 апреля. До городских кладбищ пустят дополнительный транспорт.

Пять вспомогательных автобусов отправятся с площади Калинина на Заельцовское. Восемь — до Гусинобродского — от станции метро Октябрьская и остановки жилмассив Родники. До Северного кладбища можно будет доехать на 27 автобусе или семьдесят третьей маршрутке. На один день запустят автобус 77-Л, от улицы Ветлужской до Садов.

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