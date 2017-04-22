Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
СМИ: НАТО планирует захват Калининградской области
Мать подозреваемых в теракте в Петербурге сделала заявление
Экс-жена Кристовского забирает детей из школы из-за травли
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
Игги Попу 70 лет: что он вытворял все это времяБезумные, странные и мудрые поступки юбиляра
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
В Новосибирске после митингов отменили повышение тарифов ЖКХ
Россиян освободят от проверок счетчиков
Диверсанты ВСУ с огнеметами пошли на прорыв в ДНР – СМИ
"Мы проиграли": полковник ВСУ о войне за Донбасс
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
Путину в лицо назвали имя его возможного преемника – СМИ
"Мы проиграли": полковник ВСУ о войне за Донбасс
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
10Протест одного
16Мир встретил Пасху
8Возвращение христиан в Каракош
14События недели в фотографиях
12:33 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму начали строить здание главной мечети

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр — РИА Новости, Виктор Лященко. В Крыму дан старт заливки фундамента здания Соборной мечети «Джума Джами», которая станет главным и самым вместительным культовым объектом крымских мусульман.

Источник: РИА "Новости"

В торжественной церемонии приняли участие глава республики Сергей Аксенов, муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев, митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.

Религиозный комплекс начали строить в прошлом году. На строительной площадке уже возведены здание муфтията и гостевой двор, а также вырыт котлован под саму мечеть. Строительство идет с опережением на месяц. Срок сдачи религиозного комплекса — 21 апреля 2019 года, ровно через пять лет после подписания президентом России указа о реабилитации репрессированных. Весь комплекс занимает 3 га. Площадь мечети — 5,785 тыс кв. м. Ориентировочная стоимость — около 4 миллиардов рублей.

«Строящийся объект будет украшением нашей республики. Эта мечеть будет знаковым местом для всех мусульман Крыма», — сказал журналистам Сергей Аксенов.

В свою очередь, депутат Госдумы Руслан Бальбек подчеркнул, что мечеть строится под патронатом президента РФ. «Строительство мечети стало возможно только в российском Крыму, потому что в украинский период мусульмане постоянно сталкивались с всевозможными препятствиями. Это будет самая большая мечеть в Крыму», — сказал Бальбек РИА Новости.

По его словам, за всю историю полуострова никогда не строились мечети подобных масштабов, с высшим учебным заведением, муфтиятом, гостевым домом.

«Мечеть станет очагом духовной жизни мусульман Крыма», — подчеркнул Бальбек.

Мечеть строится на южной возвышенности Симферополя в районе Симферопольского водохранилища. Согласно проекту, она будет включать в себя две части: основное здание (размером 37 на 37 метров) с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед совершением намаза). У мечети будет четыре минарета, каждый высотой 50 метров.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Хабаровске напали на приемную ФСБ, погибли два человека
СМИ узнали стоимость и сроки начала ремонта «Адмирала Кузнецова»
Самолеты НАТО 780 раз поднимались по тревоге из-за авиации РФ
Дворкович рассказал о потенциале РФ к наращиванию экспорта зерна
В Афганистане 140 военных погибли при нападении талибов
Северная Корея заявила, что не боится войны
Welt: ЕС обсудит прекращение переговоров о членстве Турции
В США узнали о переносе «столицы ИГ» в Дейр-эз-Зор
Спорт
Как «спартачи» напугали тренера: анонс игры «Ростов» - «Спартак» Ростов замер в ожидании центральной игры 24-го тура чемпионата России против "Спартака", на которую из Москвы должны пожаловать тысячи фанатов
Авто
В США набирают механиков, которые будут переделывать «уазики» Американское тюнинг-ателье DEVOLRO из Майами набирает сотрудников для нашумевшего проекта DEVOLRO UAZ
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров Переписанный сценарий, монтаж, цифровые копии — на что только не идут режиссеры, чтобы обмануть смерть. Вспоминаем 10 ярких примеров того, что происходит с фильмами, неожиданно оставшимися без ключевых актеров
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Госдума изменит правила очередности капремонта
Скидки на московские хрущевки достигли 15%
Сбербанк запустил новую программу ипотеки под 8,4 и 8,9%
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
Экс-жена Кристовского забирает детей из школы из-за травли Бывшая жена солиста «Uma2rman» решила забрать детей из школ и перевести их на домашнее обучение.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь