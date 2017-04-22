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09:42 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Долгожданное потепление: синоптики дали прогноз на неделю

В воскресенье дожди пройдут по всей Украине, при этом на юге и востоке потеплеет до 10−12 градусов тепла.

Источник: Telegraf.com.ua

В субботу, 22 апреля, на западе, севере, востоке, а также в центре Украины ожидаются дожди. На юге — переменная облачность.

Относительно холодная погода, согласно прогнозу синоптиков, будет в этот день в Днепропетровской области. Здесь столбик термометра днем поднимется всего до отметки в 5−8 градусов тепла, а ночью ожидается похолодание до двух градусов мороза.

На западе страны воздух прогреется до 7−10 градусов, в центре — от 5 до 8 градусов. В то же время в южных областях ожидается потепление до 10 градусов тепла днем.

В Донецкой области температура, согласно прогнозу Укргидрометцетра, будет колебаться в пределах 7−9 градусов выше нуля.

На севере воздух прогреется до 8−10 градусов.

В воскресенье дожди пройдут по всей Украине. При этом на юге и востоке потеплеет до 10−12 градусов тепла. В центре и в столице столбик термометра достигнет отметок в 9−11 градусов. На севере и западе — от 7 до 11 градусов выше нуля.

Дожди не прекратятся и в начале следующей недели. Небольшие осадки в понедельник ожидаются на всей территории страны. На западе днем потеплеет до 8−11 градусов выше нуля, на востоке столбик термометра будет колебаться в пределах 9−11 градусов, а на севере — от 7 до 10 градусов выше нуля дней.

В Киеве ожидается потепление до 12 градусов. Ночь заморозки ожидаются во всех областях страны, кроме Херсонской, Николаевской, Запорожской и Одесской.

Резкое потепление, согласно прогнозу Укргидрометцетра, наступит во вторник, 25 апреля.

В этот день на юге потеплеет до 17 градусов, на востоке и в центре — до 15 градусов, а на западе — до 12−14 градусов выше нуля. При этом дожди пройдут в Киеве, Черкасской, Полтавской областях, а также на западе и севере страны.

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