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09:54 (мск), источник: БЕЛТА

В работу общественного транспорта Минска 22—25 апреля внесены корректировки

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В работу общественного транспорта Минска 22—25 апреля внесены изменения, сообщает БЕЛТА.

Так, по информации ГП «Минский метрополитен», 22 апреля метро будет работать по графику субботнего дня, но с корректировкой движения поездов. С 7.00 и до 9.00 интервал между составами на обеих линиях составит 3 минуты, с 9.00 и до 19.00 — 5−6 минут. После 19.00 движение поездов вернется в обычный график субботнего дня. 23, 24 и 25 апреля поезда пойдут по графику воскресного дня. В случае возможного увеличения пассажиропотока в метрополитене предусмотрен соответствующий резерв по обеим линиям для оперативного подключения к перевозкам.

Как отметили в ГП «Минсктранс», в связи с изменением режима работы крупных торговых предприятий города 24 апреля работа автобусных маршрутов № 76э, 83э, 89э, 114с, 125, 151э будет отменена; на автобусном маршруте № 130 будет организована работа 4 подвижных единиц, на № 134с — 5 единиц, на № 140 — 6 единиц.

ГП «Минсктранс» с 22 по 25 апреля организует работу временных городских и пригородных автобусных маршрутов к местам захоронений.

Так, 22—24 апреля с 8.00 до 19.00 будут курсировать автобусы № 970Э «АС Юго-Западная — Западное кладбище»;.

№ 972Э «ДС Уручье-2 — Колодищанское кладбище»;.

№ 973Э «ДС Запад-3 — Северное кладбище»;.

№ 975Э «ДС Чижовка — кладбище Михановичи».

Также будет увеличено количество подвижного состава на действующих городских автобусных маршрутах:

№ 68 «ДС Карастояновой — Северное кладбище»;.

№ 94С «АС Автозаводская — Чижовское кладбище»;.

№ 109 «ДС Карбышева — Северное кладбище».

25 апреля с 7.00 до 19.00 организована работа автобусных маршрутов.

№ 968Э «ДС Карастояновой — Северное кладбище»;.

№ 970Э «АС Юго-Западная — Западное кладбище»;.

№ 971Э «ДС Запад-3 — кладбище Михановичи»;.

№ 972Э «ДС Уручье-2 — Колодищанское кладбище»;.

№ 973Э «ДС Запад-3 — Северное кладбище»;.

№ 974Э «Кульман — Северное кладбище»;.

№ 975Э «ДС Чижовка — Кладбище Михановичи»;.

№ 977 «1-е ворота — 2-е ворота» (для обслуживания Северного кладбища);.

№ 979Э «ДС Карбышева — Северное кладбище».

Также будет увеличено количество подвижного состава на автобусных маршрутах № 31 «ДС Уручье-2 — Колодищанское кладбище» (с одновременной отменой работы автобусного маршрута № 172Э); № 94С «АС Автозаводская — Чижовское кладбище».

С целью минимизации времени проезда к местам отправления городских автобусных маршрутов, обеспечивающих транспортное обслуживание мест захоронения, 25 апреля с 7.00 до 18.00 запланировано увеличение количества подвижного состава на автобусных маршрутах № 29, 59, 148С, 921, троллейбусных маршрутах № 2, 22, 25, 41, 46, 92 и трамвайном маршруте № 11; организация работы автобусных маршрутов № 3С «ДС Чижовка — Вокзал», 22Д «ДС Чижовка — ст.м. Автозаводская».

25 апреля в связи с закрытием движения всех видов транспорта по ул. Кульман движение автобусного маршрута № 19 «ДС Карастояновой — Слепянка» будет организовано по ул. Карастояновой, ул. Орловской, пл. Бангалор, ул. М. Богдановича с выполнением остановочного пункта «Пл. Бангалор» по ул. М. Богдановича в обоих направлениях.

Отправление автобусов по маршрутам № 968Э, 970Э, 971Э, 972Э, 973Э, 974Э, 975Э, 977, 979Э будет осуществляться оперативно по мере наполнения салонов.

В связи с массовыми посещениями мест захоронений будет организована работа дополнительных пригородных автобусных маршрутов с 22 по 25 апреля № 402Д «Запад-3 — Озерцо через Новый двор, Западное кладбище»; 25 апреля — № 275Э «ДС Уручье-2 — Королев стан», № 337Д «Областная больница — Большевик». Оплата проезда на маршруте № 275Э — по пригородному экспрессному тарифу, на маршрутах № 337Д, 402Д — по пригородному дополнительному тарифу.

Из-за переноса рабочих дней работа пригородных маршрутов запланирована 22 апреля — по графику субботы; 23 апреля — по графику субботы; 24 апреля — по графику субботы; 25 апреля — по графику воскресенья.

В день республиканского субботника, 22 апреля, организуется выполнение рейсов пригородного автобусного маршрута № 306 «ДС Уручье-2 — Колодищи» отправлением от ДС Уручье-2 в 5.39; работа пригородного автобусного маршрута № 429 «ДС Дружная — Атолино» по графику буднего дня; выполнение рейсов пригородного автобусного маршрута № 279У «Брилевская — Атолино» отправлением от Брилевской в 5.15, 6.08, 6.31.

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