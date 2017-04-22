Три многодетные семьи из Иркутской области получат микроавтобусы

Итоги конкурса по предоставлению автотранспорта многодетным семьям, имеющим восемь и более детей, не достигших возраста 18 лет, подвели в Иркутской области. Три многодетные семьи признаны победителями конкурса, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области.

«Иркутская область — он из немногих субъектов Российской Федерации, учредивший подобный конкурс, который направлен на укрепление института семьи и проводится в регионе пятый год. В 2013 году автомобили получили шесть семей, в 2014 году — три семьи, в 2015 году — две семьи, в 2016 — три семьи. Автомобили для победителей конкурса приобретаются в рамках подпрограммы «Дети Приангарья» на 2014 — 2018 годы государственной региональной программы «Социальная поддержка населения». В этом году в конкурсе приняли участие 22 семьи, — сообщила заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Татьяна Плетан.

В 2017 году обладателями автомобилей (микроавтобусов) станут: семья Игоря и Ольги Разваляевых из рабочего поселка Усть-Уда, в семье воспитываются 11 детей, 10 из них приемные, два достигли совершеннолетия; семья Натальи Сурановой из села Едогон Тулунского района, в которой воспитываются 10 детей, и семья Равшана и Клары Маматкуловых из поселка Мамырь Братского района (семья воспитала троих родных детей, которые стали взрослыми), а сегодня в семье девять приемных ребят.