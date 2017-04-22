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09:59 (мск), источник: БЕЛТА

Республиканский субботник проходит в Беларуси

22 апреля в Беларуси проходит Республиканский субботник.

Источник: БЕЛТА

В каждом городе и районе определены места, где высадится трудовой десант. Коллективы будут приводить в порядок территории, прилегающие к предприятиям и организациям, трудиться на своих рабочих местах.

Памятники, детские лагеря и зоны отдыха станут основными местами субботника в Гродненской области. Жители региона сегодня выйдут наводить порядок в парках, лесных массивах, местах воинской памяти, высаживать деревья, готовить клумбы и газоны.

Акцент на благоустройстве лесов сделают в Минской области. Так, работники Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения будут трудиться на посадке молодого леса в одном из наиболее пострадавших от прошлогодних ураганов Смолевичском районе.

Гомельская область на республиканском субботнике планирует заработать не менее Br1,1 млн. Принять участие в трудовом десанте планируют около 445 тыс. человек. Значительная их часть будет трудиться на своих рабочих местах.

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