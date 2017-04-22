ГПК опубликовал график работы пунктов упрощенного пропуска на Радуницу

На границе с Литвой работают пункты упрощенного пропуска «Видзы» — круглосуточно, «Мольдевичи» — с 8.00 до 20.00 по понедельникам, вторникам, средам, четвергам. Погранпереход «Лынтупы» открыт с 8.00 до 20.00 по пятницам, субботам, воскресеньям, «Поречье» — с 8.00 до 18.00 ежедневно. Время работы пункта пропуска «Петюлевцы» — с 11.00 до 17.00 по пятницам, субботам и воскресеньям, а также 25 апреля. «Геранены» открыты с 11.00 до 17.00 по субботам и воскресеньям, а также 25 апреля, «Дотишки» — с 9.00 до 19.00 ежедневно. «Пицкуны» работают с 12.00 до 17.00 25 апреля, здесь осуществляется пропуск пешеходов.
Границу с Латвией можно будет пересечь в пункте «Гаврилино» с 9.00 до 17.00 22—30 апреля, 1, 6, 7, 8, 9 мая при наличии заявок. Пунктом «Плюсы» можно будет воспользоваться в те же даты с 9.00 до 19.00.
В Украину можно будет попасть через «Дубок» — с 9.00 до 18.00 в периоды с 29 апреля по 2 мая и 7—9 мая. С 9.00 до 18.00 будет работать также пункт пропуска «Отчино» — 23—25 апреля и 1, 2, 7, 8, 9 мая. «Трушино» будет открыто ежедневно с 8.00 до 20.00, «Ольманы» — с 8.00 до 20.00 22—25 апреля и 1, 7, 8, 9 мая.
Вне пунктов пропуска пересечь украинскую границу можно будет 22—23 апреля на направлении Дзержинск (Беларусь) — Познань (Украина) с 9.00 до 18.00, а также в «Глушкевичах» с 8.00 до 18.00 25 апреля, «Запесочье» — с 8.00 до 18.00 23 и 25 апреля, «Поддобрянке», «Глыбоцком», «Андреевке» — с 7.00 до 20.00 ежедневно.
В ГПК напомнили, что в пунктах упрощенного пропуска пересекать границу имеют право граждане, постоянно проживающие на приграничной территории. Госграницу можно пересекать пешком, на велосипедах и личных легковых автомобилях (за исключением украинского направления, где движение на авто не разрешено). Для пересечения границы при себе необходимо иметь паспорт с визой сопредельного государства (в случае действия визового режима). При следовании на автотранспорте необходимо предъявить свидетельство о регистрации транспортного средства, а также договор страхования «Зеленая карта», заключенный со страховой организацией Беларуси.
На территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника с 22 по 25 апреля будет действовать особый порядок. Посетить места захоронений на территориях зон отчуждения и отселения можно без специальных пропусков, но с обязательной регистрацией на контрольно-пропускных пунктах. Пребывание в эти дни на указанных территориях разрешается с 8.00 до 17.00. «Обращаем внимание, что территории Наровлянского, Хойникского и Брагинского районов расположены в пределах пограничной зоны. Граждане Беларуси должны предъявить по требованию сотрудников пограничной службы или органов внутренних дел паспорт (вид на жительство), а несовершеннолетние — свидетельство о рождении или паспорт (вид на жительство)», — отметили в ГПК. Иностранные граждане, намеревающиеся посетить территорию отчуждения, при себе должны иметь паспорт или другой документ, предназначенный для выезда за границу, и пропуск, выданный органами пограничной службы. Госпогранкомитет рекомендует заранее обратиться за получением пропуска. Для этого необходимо оформить заявление, к которому приложить документ для выезда за границу; документы, подтверждающие цель въезда (справка о захоронении родственников); документ, подтверждающий уплату государственной пошлины (0,4 базовой величины).