ГПК опубликовал график работы пунктов упрощенного пропуска на Радуницу

На границе с Литвой работают пункты упрощенного пропуска «Видзы» — круглосуточно, «Мольдевичи» — с 8.00 до 20.00 по понедельникам, вторникам, средам, четвергам. Погранпереход «Лынтупы» открыт с 8.00 до 20.00 по пятницам, субботам, воскресеньям, «Поречье» — с 8.00 до 18.00 ежедневно. Время работы пункта пропуска «Петюлевцы» — с 11.00 до 17.00 по пятницам, субботам и воскресеньям, а также 25 апреля. «Геранены» открыты с 11.00 до 17.00 по субботам и воскресеньям, а также 25 апреля, «Дотишки» — с 9.00 до 19.00 ежедневно. «Пицкуны» работают с 12.00 до 17.00 25 апреля, здесь осуществляется пропуск пешеходов.

Границу с Латвией можно будет пересечь в пункте «Гаврилино» с 9.00 до 17.00 22—30 апреля , 1, 6, 7, 8, 9 мая при наличии заявок. Пунктом «Плюсы» можно будет воспользоваться в те же даты с 9.00 до 19.00.

В Украину можно будет попасть через «Дубок» — с 9.00 до 18.00 в периоды с 29 апреля по 2 мая и 7—9 мая . С 9.00 до 18.00 будет работать также пункт пропуска «Отчино» — 23—25 апреля и 1, 2, 7, 8, 9 мая. «Трушино» будет открыто ежедневно с 8.00 до 20.00, «Ольманы» — с 8.00 до 20.00 22—25 апреля и 1, 7, 8, 9 мая.

Вне пунктов пропуска пересечь украинскую границу можно будет 22—23 апреля на направлении Дзержинск (Беларусь) — Познань (Украина) с 9.00 до 18.00, а также в «Глушкевичах» с 8.00 до 18.00 25 апреля, «Запесочье» — с 8.00 до 18.00 23 и 25 апреля, «Поддобрянке», «Глыбоцком», «Андреевке» — с 7.00 до 20.00 ежедневно.

В ГПК напомнили, что в пунктах упрощенного пропуска пересекать границу имеют право граждане, постоянно проживающие на приграничной территории. Госграницу можно пересекать пешком, на велосипедах и личных легковых автомобилях (за исключением украинского направления, где движение на авто не разрешено). Для пересечения границы при себе необходимо иметь паспорт с визой сопредельного государства (в случае действия визового режима). При следовании на автотранспорте необходимо предъявить свидетельство о регистрации транспортного средства, а также договор страхования «Зеленая карта», заключенный со страховой организацией Беларуси.