Ярмарка-фестиваль «Маевка» стартует в Краснодаре с 28 апреля
Краснодар, 22 апреля, KrasnodarMedia. Розничная ярмарка «Маевка» начнет свою работу с 28 апреля и продлится до 9 мая на Пушкинской площади с 10.00 до 22.00.
Краснодар, 22 апреля, KrasnodarMedia. Розничная ярмарка «Маевка» начнет свою работу с 28 апреля и продлится до 9 мая на Пушкинской площади с 10.00 до 22.00.
Предусмотрена продажа продукции местных производителей, сувениров, дегустация сладостей и чаепитие, также работа интерактивных площадок, парка аттракционов, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на
Муниципальная розничная ярмарка «Маёвка» будет проходить на Пушкинской площади с 28 апреля по 9 мая ежедневно с 10:00 до 22:00. На ярмарке будут работать более 100 торговых мест.
— На площади развернёт свою работу ярмарка, будет работать ресторанный дворик. Лучшие представители выездной кухни представят разнообразие блюд — от шашлыков до бургеров. Ярмарка порадует гостей изобилием изделий ручной работы, сувениров от мастеров народных промыслов, молочных и колбасных изделий, продуктов от фермерских хозяйств. Гостям ярмарки будет предложена дегустация сладостей и краснодарского чая. Скучать не придётся, каждый праздничный день принесёт совершенно новые впечатления и эмоции, — прокомментировали организаторы.
На ярмарке будет работать парк аттракционов и каруселей, тематические фотозоны и интерактивные площадки.
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