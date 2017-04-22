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17:37 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Ярмарка-фестиваль «Маевка» стартует в Краснодаре с 28 апреля

Краснодар, 22 апреля, KrasnodarMedia. Розничная ярмарка «Маевка» начнет свою работу с 28 апреля и продлится до 9 мая на Пушкинской площади с 10.00 до 22.00.

Предусмотрена продажа продукции местных производителей, сувениров, дегустация сладостей и чаепитие, также работа интерактивных площадок, парка аттракционов, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.

Муниципальная розничная ярмарка «Маёвка» будет проходить на Пушкинской площади с 28 апреля по 9 мая ежедневно с 10:00 до 22:00. На ярмарке будут работать более 100 торговых мест.

— На площади развернёт свою работу ярмарка, будет работать ресторанный дворик. Лучшие представители выездной кухни представят разнообразие блюд — от шашлыков до бургеров. Ярмарка порадует гостей изобилием изделий ручной работы, сувениров от мастеров народных промыслов, молочных и колбасных изделий, продуктов от фермерских хозяйств. Гостям ярмарки будет предложена дегустация сладостей и краснодарского чая. Скучать не придётся, каждый праздничный день принесёт совершенно новые впечатления и эмоции, — прокомментировали организаторы.

На ярмарке будет работать парк аттракционов и каруселей, тематические фотозоны и интерактивные площадки.

С 6 по 9 мая будет организованы праздничные тематические дни.

6 Мая пройдет Весенний фестиваль КВН под открытым небом.

Лучшие команды клуба весёлых и находчивых города и края сойдутся в дружеском сражении на главной сцене праздника. В финале фестиваля гости праздника получат возможность насладиться лучшими мировыми хитами в исполнении кавер-группы «Новые лица».

7 Мая — День радио

На сцене фестиваля выступят ведущие радиостанций нашего города, пройдет прямое включение и розыгрыш призов и подарков. В рамках праздника состоится конкурс молодых исполнителей, выступят: Анастасия Криничная, Роман Сингер, «SOULANGE» и другие.

8 Мая — Ретро-день

Гости праздника перенесутся в атмосферу 80-х и 90-х годов. Сделать это поможет выставка ретро-автомобилей, антикварная выставка, фотовыставка «Ретро — Краснодар», конкурс модельных агентств, пройдёт вечерняя концертная программа от группы «Цветной бульвар».

9 Мая — День Великой Победы

Пройдет конкурс военной песни под аккомпанемент военного оркестра, выступят коллективы города и края. С 14 часов будет работать полевая кухня. Также будет организована фотозона: «Стена памяти героям Великой Отечественной войны», пройдет акция «Свеча памяти» (старт в 19:30). В рамках концертной программы кавер-группа «Борода» исполнит песни военных лет, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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