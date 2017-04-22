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10:17 (мск), источник: БЕЛТА

На Августовском канале заработали 200-летние солнечные часы

22 апреля, Гродно /Сергей Гаврицкий — БЕЛТА/. На Августовском канале заработали 200-летние солнечные часы. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил автор реставрации необычного объекта гродненский скульптор Владимир Пантелеев.

Солнечные часы установлены на шлюзе Волкушек. Здесь их обнаружили во время реконструкции канала. Несмотря на время, гранитный циферблат — огромная каменная глыба с нанесенными цифрами — сохранился неплохо.

«Мы заменили пластины на часах, выставили главную стрелку. Пришлось несколько дней ждать солнечную погоду, чтобы правильно сориентировать как сами часы, так и стрелку. Отмечу, что сделаны они были очень качественно, особенно если учесть их возраст», — отметил Владимир Пантелеев. По его словам, последующие дни показали, что часы идут точно. Главное, дождаться солнечной погоды. Кстати, украсила раритет застывшая в металле лесная ящерка, в будущем рядом планируется разметить камень с табличкой об истории часов и каменную скамью, где можно будет любоваться ими и не спеша следить за течением времени.

«Часы размещены в одном из самых живописных мест канала. Рядом проходит веломаршрут от пункта пропуска “Лесная-Рудавка” на белорусско-польской границе до деревни Немново, который вскоре станет доступным широким категориям туристов», — отметил инициатор восстановления объекта заместитель председателя ОО «Республиканский туристско-спортивный союз» Сергей Коледа. Он рассказал, что мимо проехать вряд ли получится. Областное УП «Гродномелиоводхоз», в чьем ведении находится Августовский канал, установило у шлюза и часов информационную табличку. Ожидается, что 200-летний экспонат поможет дополнительно привлечь гостей региона.

«Это, вероятнее всего, самые старые действующие солнечные часы в Гродненской области. По легенде, их в начале XIX в. установил генерал Игнатий Прондзинский, который одно время заведовал работами по устройству Августовского канала, в честь любимой женщины», — рассказал Сергей Коледа.

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