На Августовском канале заработали 200-летние солнечные часы

Солнечные часы установлены на шлюзе Волкушек. Здесь их обнаружили во время реконструкции канала. Несмотря на время, гранитный циферблат — огромная каменная глыба с нанесенными цифрами — сохранился неплохо.

«Мы заменили пластины на часах, выставили главную стрелку. Пришлось несколько дней ждать солнечную погоду, чтобы правильно сориентировать как сами часы, так и стрелку. Отмечу, что сделаны они были очень качественно, особенно если учесть их возраст», — отметил Владимир Пантелеев. По его словам, последующие дни показали, что часы идут точно. Главное, дождаться солнечной погоды. Кстати, украсила раритет застывшая в металле лесная ящерка, в будущем рядом планируется разметить камень с табличкой об истории часов и каменную скамью, где можно будет любоваться ими и не спеша следить за течением времени.

«Часы размещены в одном из самых живописных мест канала. Рядом проходит веломаршрут от пункта пропуска “Лесная-Рудавка” на белорусско-польской границе до деревни Немново, который вскоре станет доступным широким категориям туристов», — отметил инициатор восстановления объекта заместитель председателя ОО «Республиканский туристско-спортивный союз» Сергей Коледа. Он рассказал, что мимо проехать вряд ли получится. Областное УП «Гродномелиоводхоз», в чьем ведении находится Августовский канал, установило у шлюза и часов информационную табличку. Ожидается, что 200-летний экспонат поможет дополнительно привлечь гостей региона.

«Это, вероятнее всего, самые старые действующие солнечные часы в Гродненской области. По легенде, их в начале XIX в. установил генерал Игнатий Прондзинский, который одно время заведовал работами по устройству Августовского канала, в честь любимой женщины», — рассказал Сергей Коледа.