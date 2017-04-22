Мусора в Хабаровске значительно поубавилось: горожане дружно вышли на субботник

Хабаровск, 22 апреля, AmurMedia.

Хабаровчане дружно вышли на первый весенний субботник. С раннего утра на генеральную уборку города отправились тысячи хабаровчан — представители общественности, предприятий и организаций, воинских частей, учебных заведений. В помощь горожанам на улицы краевого центра выдвинулись механизированные звенья спецтехники, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации Хабаровска.

Фронт работ велик: предстоит ликвидировать 81 несанкционированную свалку во всех районах города, освободить от многочисленного мусора, скопившегося за зиму, всю территорию города. Ямочный ремонт дорог, высадка деревьев, разбивка клумб и цветников, посев свежей травы на газонах — все это тоже в списке неотложных дел.

Жильцы многоквартирных домов активно приводят в порядок свои дворы: метут дорожки, подрезают кустарники, вскапывают палисадники, красят ограждения. Заполняют свежим песком детские песочницы, украшают игровые площадки. В этом им активно помогают управляющие компании: всего по городу для хабаровчан закуплено 5,5 тысячи метел, лопат и грабель, 25 тысяч мусорных мешков, краски и кисти — также к услугам волонтеров чистоты.

Как рассказал директор управляющей компании «ДВСРК — Горький» Алексей Болванович, жители поселка имени Горького заступили на трудовую вахту еще вчера, так как многие собирались поучаствовать в субботниках в садоводческих товариществах. Но и сегодня около полусотни жильцов вышли на уборку.

«Наводить порядок в районе мы начали еще в начале месяца и очень многое успели сделать накануне. Уже полностью убраны все 63 двора поселка: сейчас в них лишь некоторые жильцы заняты благоустройством — наводят “косметику” на детских площадках. Помимо участков близ жилых домов, предприятий и организаций, мусор убрали на нескольких бесхозных территориях, ликвидировали две несанкционированные свалки. Теперь осталось только вывезти мешки с мусором», — рассказал он.

Как ранее заявляли городские власти, в день проведения субботника будет обеспечен своевременный вывоз наполненных мешков с городских улиц и из дворов. И процесс активно идет: грузовики, наполненные доверху, спешат на МПС «Северная» и полигон ТБО в селе Ильинка, где мусорные плоды субботника принимают по льготным расценкам.

«По состоянию на 12 часов только из Индустриального района мы уже вывезли 1180 мешков мусора. Сейчас на линии в районе работает пять механизированных звеньев: шесть самосвалов, четыре фронтальных погрузчика и 16 дорожных рабочих. Будем работать до вечера и за это время успеем “эвакуировать” с городских улиц не менее 3500 мешков. Полностью вывезти собранный горожанами мусор рассчитываем дня за два-три. Еще в течение сегодняшнего дня полностью очистим и приведем в порядок участки разворотных колец общественного транспорта на Пятой площадке и в Южном микрорайоне», — рассказал начальник производственного участка МУП «Южное» Сергей Гришенков.

Во время субботника обновилось и зеленое убранство Хабаровска: сегодня только в парке имени Гагарина было высажено 80 молодых липок. Вместо мэра города Хабаровска Александра Соколова, находящегося в служебной командировке, на закладке липовой аллеи потрудился вице-мэр города Сергей Кравчук.

Он высоко оценил сплоченность хабаровчан, вышедших сегодня на улицы, во дворы, скверы и парки города, чтобы сделать его чище и краше. «Сегодня в субботнике принимает участие огромное количество жителей дальневосточной столицы — порядка 30 тысяч. Многие начали уборку еще вчера и достигли в этом больших успехов: накануне МПС “Северная” приняла 290 тонн мусора, собранного хабаровчанами и вывезенного с улиц города. Сегодняшний день еще в полном разгаре, а ею уже принято 300 тонн. Для утилизации этих отходов из городского бюджета выделено около 6 миллионов рублей», — сказал Сергей Кравчук. Он искренне поблагодарил всех хабаровчан за бескорыстный труд во благо родного Хабаровска.

Напомним, что сегодняшний субботник входит в число мероприятий, запланированных на время проведения двухмесячника по санитарной очистке, который стартовал в начале апреля. За это время жилищные организации отремонтируют 86 детских и спортивных, а также 79 контейнерных площадок, 16 надворных туалетов. В надлежащий вид приведут несколько десятков фасадов зданий, ограждения. Ямочным ремонтом пройдут 29 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия дорог. На городских улицах, в хабаровских парках и скверах высадят 2,5 тысячи деревьев и кустарников. Ежедневно в ходе двухмесячника на городской территории будут работать от 160 до 250 единиц техники, а в дни субботников для сбора и вывоза мусора задействуют 400 единиц. Завершится двухмесячник 31 мая.