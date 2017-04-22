Участников автопробега против «Платона» в Иркутске задержала полиция. Об этом сообщил корр. ИА IrkutskMedia один из участников автопробега. Он уточнил, что находится в участке и вместе с ним еще несколько человек. В ближайшее время ожидается ответ полиции. ИА IrkutskMedia следит за развитием событий.

Напомним, с 27 марта дальнобойщики России проводят стачку против системы «Платон». В Иркутске с 31 марта действует стачечный лагерь, в котором стоят десятки фур.

1 апреля водители провели митинг и автопробег. В акции участвовало пять автомобилей: два большегруза и три легковушки.

Между тем председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совфеда поручила проанализировать обоснованность системы «Платон». Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев обратился к председателю с соответствующей просьбой.

Также напомним, что с 15 апреля тариф в системе «Платон» для большегрузных автомобилей увеличился на 25%: с 1,53 до 1,9 рубля за км пути.