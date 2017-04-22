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12:26 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске полицейские нашли сбежавшего из детдома мальчика

Полицейские нашли 13-летнего Александра Кулакова, который самовольно покинул детское учреждение в Омске, сообщили в управлении МВД по Омской области.

Источник: Аргументы и факты

Мальчик сбежал из детдома около 17 часов 20 апреля. Воспитатель учреждения обратилась с заявлением о розыске в полицию. Сотрудники правоохранительных органов проверили городские торговые центры, остановки, подъезды жилых домов, опросили знакомых мальчика и персонал учреждения.

В итоге Александра нашли у его родственников в Октябрьском округе. Полицейские провели с ребенком профилактическую беседу.

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