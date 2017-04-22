В Украине из-за аномальной погоды обесточены более 220 населенных пунктов

В Одесской области без электричества остаются 178 городков, в Днепропетровской — 31, в Харьковской — 16, в Кировоградской — 4, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, на дорогах государственного, регионального значения заторов не зафиксировано. Ограничений движения транспортных средств на других автомобильных дорогах нет.

Из-за налипания мокрого снега и шквальный ветер зафиксировано падение около 3 790 деревьев в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

«В результате падения дерева 18 апреля в г. Новороссийск Днепропетровской области от полученных травм скончалась женщина 1957 г. н.», — сообщили в Госчс.

Напомним, что апрельская метель засыпала Харьков рекордным количеством снега. Синоптики говорят, что по области толщина снежного покрова местами достигала 24 см.

Как известно, в Украине началось резкое похолодание, а в Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях выпал снег. В Днепре из-за снегопада сегодня произошел транспортный коллапс: снегом замело трассы и аэропорт.

Следовательно, в городе до пятницы закрыли школы. По информации мэра города Бориса Филатова, стихия повалила почти 3 тыс. деревьев, возможны подтопления, перебои с электричеством и водой.

Отметим, за полдня из-за аномальных погодных условий и нарушения правил движения уже погибло семь человек.