В Украине из-за аномальной погоды обесточены более 220 населенных пунктов

В Одесской области без электричества остаются 178 городков, в Днепропетровской — 31, в Харьковской — 16, в Кировоградской — 4, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
По данным ведомства, на дорогах государственного, регионального значения заторов не зафиксировано. Ограничений движения транспортных средств на других автомобильных дорогах нет.
«В результате падения дерева 18 апреля в г. Новороссийск Днепропетровской области от полученных травм скончалась женщина 1957 г. н.», — сообщили в Госчс.
Напомним, что апрельская метель засыпала Харьков рекордным количеством снега. Синоптики говорят, что по области толщина снежного покрова местами достигала 24 см.
Как известно, в Украине началось резкое похолодание, а в Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях выпал снег. В Днепре
Следовательно, в городе до пятницы закрыли школы. По информации мэра города Бориса Филатова, стихия повалила почти 3 тыс. деревьев, возможны подтопления, перебои с электричеством и водой.
Отметим, за полдня
Добавим, что Укргидрометцентр прогнозирует возможную потерю 30% урожая