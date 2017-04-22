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12:51 (мск), источник: ТАСС

В Дании успешно испытали новый метод борьбы с раком

80% мышей, получавших экспериментальное лечение, оставались живы к моменту окончания исследования. При этом все грызуны, которых лечили стандартными методами, умерли.

Источник: Reuters

ОСЛО, 22 апреля. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Новый метод противораковой терапии, разработанный в Дании, показал свою эффективность в ходе испытаний на мышах. Как сообщает датский интернет-портал научных новостей videnskab.dk, ученым удалось остановить рост устойчивых к химиотерапии опухолей мочевого пузыря.

«Перспективы, которые открывает полученный результат, весьма широки. Потенциально эта методика может помочь раковым больным, для которых оказывается неэффективным стандартное лечение химиопрепаратами», — заявил videnskab.dk соавтор исследования Мадс Даугорд.

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По его словам, онкология остро нуждается в работающих методиках противораковой терапии второй линии — тех, которые можно применить и рассчитывать на успех, когда первичное лечение не помогает. Новая методика представляется Даугорду хорошим кандидатом на эту роль.

80% мышей, получавших экспериментальное лечение, оставались живы к моменту окончания исследования. При этом все грызуны, которых лечили стандартными методами, умерли. Это весьма многообещающий результат, хотя велик и риск того, что в случае с людьми новая методика окажется менее эффективной.

В настоящий момент Даугорд и его коллеги пытаются выяснить можно ли с ее помощью замедлить развитие других видов опухолей, а также провести первую серию клинических испытаний на людях.

Нашумевшее открытие, на основе которого разрабатывается новая методика, было сделано в 2015 году, причем почти случайно. Группе датских ученых, работавших над экспериментальной вакциной от малярии, удалось найти исключительно эффективное средство доставки токсинов, используемых для борьбы с опухолями, к раковым клеткам.

Выделенный ими белок способен прикрепляться к клеткам более 90% раковых опухолей, игнорируя при этом здоровые ткани.

Присоединив к «самонаводящемуся» белку лекарственную «боеголовку», ученые обнаружили, что получившееся средство против болезни способно находить и убивать опухолевые клетки

В природе белок rVAR2 наделяет малярийного паразита крайне неприятным свойством: он позволяет плазмодию попадать в плаценту, что делает малярию особенно опасным заболеванием для беременных женщин. Почти 15 лет назад ученые из Швеции установили, что прикрепляться к плаценте паразиту помогает особый белок.

Их датские коллеги, в свою очередь, выяснили, что rVAR2 «наводится» на особые углеводы в плацентарных клетках, которые аналогичны клеткам, встречающимся также в большинстве раковых опухолей и нигде больше.

Результаты нового исследования Даугорда и его коллег опубликованы в авторитетном медицинском журнале European Urology.

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