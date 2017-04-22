В Дании успешно испытали новый метод борьбы с раком

«Перспективы, которые открывает полученный результат, весьма широки. Потенциально эта методика может помочь раковым больным, для которых оказывается неэффективным стандартное лечение химиопрепаратами», — заявил videnskab.dk соавтор исследования Мадс Даугорд.

ОСЛО, 22 апреля. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Новый метод противораковой терапии, разработанный в Дании, показал свою эффективность в ходе испытаний на мышах. Как сообщает датский интернет-портал научных новостей videnskab.dk, ученым удалось остановить рост устойчивых к химиотерапии опухолей мочевого пузыря.

По его словам, онкология остро нуждается в работающих методиках противораковой терапии второй линии — тех, которые можно применить и рассчитывать на успех, когда первичное лечение не помогает. Новая методика представляется Даугорду хорошим кандидатом на эту роль.

80% мышей, получавших экспериментальное лечение, оставались живы к моменту окончания исследования. При этом все грызуны, которых лечили стандартными методами, умерли. Это весьма многообещающий результат, хотя велик и риск того, что в случае с людьми новая методика окажется менее эффективной.

В настоящий момент Даугорд и его коллеги пытаются выяснить можно ли с ее помощью замедлить развитие других видов опухолей, а также провести первую серию клинических испытаний на людях.

Нашумевшее открытие, на основе которого разрабатывается новая методика, было сделано в 2015 году, причем почти случайно. Группе датских ученых, работавших над экспериментальной вакциной от малярии, удалось найти исключительно эффективное средство доставки токсинов, используемых для борьбы с опухолями, к раковым клеткам.

Выделенный ими белок способен прикрепляться к клеткам более 90% раковых опухолей, игнорируя при этом здоровые ткани.