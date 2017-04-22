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14:58 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинске за ночь поймали более 600 дебоширов

Челябинская полиция подвела итоги оперативно-профилактического мероприятия «Ночь», которое прошло с 21 на 22 апреля.

На дежурство вышли около полутора тысяч сотрудников полиции и приданных сил, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Так, за нарушение общественного порядка 603 жителя города были привлечены к административной ответственности.

«Раскрыто 23 преступления, задержано 13 граждан, находившихся в розыске. Также, в частности, изъято около 900 литров алкогольной продукции на сумму около 200 тыс. рублей», — отметили в ГУ МВД по Челябинской области.

Стражи порядка в том числе выявили 33 случая продажи спиртного несовершеннолетним. Кроме того, на дорогах города задержаны 33 пьяных водителя и 17 бесправников.

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