В Челябинске за ночь поймали более 600 дебоширов

На дежурство вышли около полутора тысяч сотрудников полиции и приданных сил, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Так, за нарушение общественного порядка 603 жителя города были привлечены к административной ответственности.

«Раскрыто 23 преступления, задержано 13 граждан, находившихся в розыске. Также, в частности, изъято около 900 литров алкогольной продукции на сумму около 200 тыс. рублей», — отметили в ГУ МВД по Челябинской области.

Стражи порядка в том числе выявили 33 случая продажи спиртного несовершеннолетним. Кроме того, на дорогах города задержаны 33 пьяных водителя и 17 бесправников.