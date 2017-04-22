Минобороны обещает каждому военному собственное жилье
Минобороны предлагает новую программу, по которой каждый военный сможет получить жилье в собственность, передает 24.kz.
Минобороны предлагает новую программу, по которой каждый военный сможет получить жилье в собственность, передает 24.kz.
Соответствующие нормы содержатся в законопроекте, концепцию которого уже одобрила межведомственная комиссия.
Как поясняет заместитель главы оборонного ведомства Талгат Мухтаров, если законопроект будет принят, каждому военному будут перечисляться ежемесячные выплаты на
Талгат Мухтаров уверен, что представленный законопроект позволит решить жилищный вопрос военнослужащих.
Военные смогут использовать все имеющиеся на рынке инструменты для приобретения недвижимости: ипотека, долевое строительство, аренда с выкупом.