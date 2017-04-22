Минобороны обещает каждому военному собственное жилье

Соответствующие нормы содержатся в законопроекте, концепцию которого уже одобрила межведомственная комиссия.

Как поясняет заместитель главы оборонного ведомства Талгат Мухтаров, если законопроект будет принят, каждому военному будут перечисляться ежемесячные выплаты на жилищно-накопительный счет. На эти деньги при помощи льготных программы кредитования военные смогут покупать недвижимость. Эти льготные программы сейчас разрабатывают казахстанские банки.

Талгат Мухтаров уверен, что представленный законопроект позволит решить жилищный вопрос военнослужащих.



Военные смогут использовать все имеющиеся на рынке инструменты для приобретения недвижимости: ипотека, долевое строительство, аренда с выкупом.