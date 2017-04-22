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12:52 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Скончался директор волейбольного «Енисея» Эдуард Носков

В Красноярске умер директор волейбольного «Енисея» Эдуард Носков.

По некоторым данным, причиной смерти 44-летнего специалиста стал оторвавшийся тромб. Свои соболезнования родным и близким умершего выразила Всероссийская федерация волейбола.

По информации Sibnovosti.ru, Носков умер утром 22 апреля на баскетбольном матче. Точная причина смерти пока неизвестна.

Эдуард Носков в 1990-е и 2000-е годы защищал цвета красноярского «Дорожника» (предшественника «Енисея») на позиции доигровщика. В 1997—2002 годах он был капитаном команды. Директором клуба Носков стал в 2010 году.

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Скончался директор волейбольного «Енисея» Эдуард Носков
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