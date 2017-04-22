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15:28 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Семь маршрутных такси сокращают в Волжском

В Волжском 30 апреля будут закрыты семь направлений маршрутных такси, сообщает ВДТВ со ссылкой на информацию пресс-службы администрации Волжского.

Мэрия города издала постановление, согласно которому упраздняются маршрутные такси: № 1 «ЖДВ — 32 мкр.», № 1к «ЖДВ — п. Киляковка», № 14 «37 мкр. — пл. Строителей», № 15 «27 мкр. — ЖДВ», № 16с «27 мкр. — о. Зеленый», № 24 «37 мкр. — ЖДВ», № 40б «27 мкр. — ЛПК».

Место маршруток займут автобусы средней вместимости. По лизингу в Волжский будут доставлены 20 единиц такого транспорта. Согласно данным мэрии, с мая планируется изменение в маршрутах и графике движения автобусов. На автобусных линиях №№ 1, 11, 24 уменьшится интервал движения, а маршрут № 2 продлят до ул. 87-й Гвардейской по улице Карбышева через 26, 27, 28, и 32 микрорайоны.

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