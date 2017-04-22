Количество такси увеличится в Москве к началу мая

«Выбор такси вместо личного автомобиля решает сразу несколько проблем: поиск парковки на перекопанных тротуарах в центре Москвы, и чем меньше автомобилей на дорогах — тем меньше будет в городе пробок», — объяснили в компании.

Ранее столичные власти предупредили москвичей о затруднении движения на дорогах в центре города и уменьшении парковочных мест из-за работ по программе «Моя улица». Мэр столицы Сергей Собянин лично извинился перед горожанами за временные неудобства. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».