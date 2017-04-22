Урсуляк открыл на Дону музей казачьего быта под открытым небом
Известный кинорежиссер Сергей Урсуляк открыл на хуторе Старозолотовский Ростовской области этнографический музей под открытым небом «Тихий Дон».
Известный кинорежиссер Сергей Урсуляк открыл на хуторе Старозолотовский Ростовской области этнографический музей под открытым небом «Тихий Дон».
Вместе с ним в торжественной церемонии приняли участие актеры: Тимур Иванов (Петр Мелехов), Анастасия Веденская (Дарья), Полина Чернышева (Аксинья) и Евгений Ткачук (Григорий Мелихов).
— Я считаю, что «Тихий Дон» — это великое произведение. Мне кажется, что время от времени нужно, чтобы наша страна вспоминала о том, какая великая литература была в России. Это прекрасно, что благодаря таким людям, энтузиастам и поклонникам казачьего быта, как Али Узденов в России появился музей, который буквально дышит историей донского казачества, — сказал на открытии Сергей Урсуляк.
Уникальность музея под открытым небом в хуторе Старозолотовский заключается в том, что главными экспонатами, а это пять домов, сараи, лабаз, конюшня, фактория и другие постройки — стали декорации телесериала «Тихий Дон». Дополняют картину казачьего быта начала ХХ столетия разгуливающие по дворам куры и утки, конюшня и конечно Дон. Прекрасные виды на реку открываются из окна любого дома, а поля вокруг подворий украшают цветущие тюльпаны.
— Когда закончились съемки кинофильма то стал вопрос, что будет с декорациями. Ведь для киногруппы в свое время построили 30 построек на хуторах Краснояровский, Еланский и Громовский. И тогда появилась идея сделать из них этнографический музей и собрать в нем все предметы казачьего быта. Чтобы наши дети могли почувствовать, что значит быть казаком и понять как жили люди в непростое время, — считает Али Узденов.
На осуществлении мечты у создателя музея и его четверых помощников ушло более двух лет. Первым делом в хутор Старозолотовский (за 350 километров от места съемок) были перевезены подворья Астаховых, Мелеховых и Коршуновых. Дома были разобраны на части, а собирали их уже по другой технологии. Декорации ведь были временные из пенопласта и фанеры. Здесь же курени были выстроены из блоков, а штукатурку затирали руками, как в свое время казаки.
— Мы старались, чтобы все было идентично. Крыша на курене Астаховых из камыша, на доме Мелеховых из чакана — особого вида камыша. Дом Коршуновых — богатого казака восстановили как в романе — с тремя входами. Крышу сделали из состаренной меди. Чтобы в доме можно было жить я собственными руками сложил
По старинному казачьему способу, описанному еще Михаилом Шолоховым, в домах устроены полы. Они созданы из глины, лошадиного навоза и соломы. На их постройку ушло около 20 тонн глины.
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Дополнила атмосферу казачьего быта — старинная кухонная утварь, мебель, фотографии и вязанные