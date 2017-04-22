Урсуляк открыл на Дону музей казачьего быта под открытым небом

Вместе с ним в торжественной церемонии приняли участие актеры: Тимур Иванов (Петр Мелехов), Анастасия Веденская (Дарья), Полина Чернышева (Аксинья) и Евгений Ткачук (Григорий Мелихов).

— Я считаю, что «Тихий Дон» — это великое произведение. Мне кажется, что время от времени нужно, чтобы наша страна вспоминала о том, какая великая литература была в России. Это прекрасно, что благодаря таким людям, энтузиастам и поклонникам казачьего быта, как Али Узденов в России появился музей, который буквально дышит историей донского казачества, — сказал на открытии Сергей Урсуляк.

Уникальность музея под открытым небом в хуторе Старозолотовский заключается в том, что главными экспонатами, а это пять домов, сараи, лабаз, конюшня, фактория и другие постройки — стали декорации телесериала «Тихий Дон». Дополняют картину казачьего быта начала ХХ столетия разгуливающие по дворам куры и утки, конюшня и конечно Дон. Прекрасные виды на реку открываются из окна любого дома, а поля вокруг подворий украшают цветущие тюльпаны.

— Когда закончились съемки кинофильма то стал вопрос, что будет с декорациями. Ведь для киногруппы в свое время построили 30 построек на хуторах Краснояровский, Еланский и Громовский. И тогда появилась идея сделать из них этнографический музей и собрать в нем все предметы казачьего быта. Чтобы наши дети могли почувствовать, что значит быть казаком и понять как жили люди в непростое время, — считает Али Узденов.

На осуществлении мечты у создателя музея и его четверых помощников ушло более двух лет. Первым делом в хутор Старозолотовский (за 350 километров от места съемок) были перевезены подворья Астаховых, Мелеховых и Коршуновых. Дома были разобраны на части, а собирали их уже по другой технологии. Декорации ведь были временные из пенопласта и фанеры. Здесь же курени были выстроены из блоков, а штукатурку затирали руками, как в свое время казаки.

— Мы старались, чтобы все было идентично. Крыша на курене Астаховых из камыша, на доме Мелеховых из чакана — особого вида камыша. Дом Коршуновых — богатого казака восстановили как в романе — с тремя входами. Крышу сделали из состаренной меди. Чтобы в доме можно было жить я собственными руками сложил печь-грубку. Теперь даже в самые холодные зимы здесь тепло, — шутит мастер Владимир Маханьков.

По старинному казачьему способу, описанному еще Михаилом Шолоховым, в домах устроены полы. Они созданы из глины, лошадиного навоза и соломы. На их постройку ушло около 20 тонн глины.

— Вот-вот видите здесь полы, как полагается глиняные, а не деревянные, как было у нас в фильме. Как будто мы перенеслись в прошлое — сразу обратил внимание артистов Сергей Урсуляк.