В Казани инкогнито побывал тренер Криштиану Роналду

Как сообщает издание, цель его визита — знакомство с инфраструктурой города.

— Фернанду Сантуш побывал на стадионе «Казань Арена», на котором предстоит играть его команде, также он познакомился с отелями города и в целом с Казанью, — говорится в сообщении.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. В Казани будут играть сборные Португалии и Мексики — 18 июня, и сборные Германии и Чили — 22 июня.

Напомним, в мае в Казани откроется парк для болельщиков Кубка конфедераций. Вход в него будет бесплатным.