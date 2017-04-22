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12:45 (мск), источник: РИА Новости

Директор Исаакиевского собора заявил об уходе с должности

С. -ПЕТЕРБУРГ, 22 апр — РИА Новости. Директор музея «Исаакиевский собор» Николай Буров сообщил РИА Новости о своем уходе с должности с 1 июня.

Источник: РИА "Новости"

«Первого июня я перестану работать. Во-первых, я на 65-м году жизни, во-вторых, 5 июня заканчивается мой контракт. А я предпочитаю уходить по доброй воле: не быть уволенным, а уволиться по собственному желанию», — сказал Буров.

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Он добавил, что «ситуация вокруг музея пока никак не движется, но город, комитет по культуре уверяют, что они проявят максимум внимания к обустройству людей в любой ситуации». «Я очень надеюсь на такое решение. А как будет развиваться ситуация, пока сказать трудно, она остается подвешенной», — заметил Буров.

Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Прежним остается и юридический статус объекта — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.

Позднее Горизбирком Петербурга утвердил регистрацию инициативной группы по проведению референдума о судьбе Исаакиевского собора. Этот вопрос городской парламент может рассмотреть 26 апреля на пленарном заседании.

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