Директор Исаакиевского собора заявил об уходе с должности
С. -ПЕТЕРБУРГ, 22 апр — РИА Новости. Директор музея «Исаакиевский собор» Николай Буров сообщил РИА Новости о своем уходе с должности с 1 июня.
С. -ПЕТЕРБУРГ, 22 апр — РИА Новости. Директор музея «Исаакиевский собор» Николай Буров сообщил РИА Новости о своем уходе с должности с 1 июня.
«Первого июня я перестану работать.
Он добавил, что «ситуация вокруг музея пока никак не движется, но город, комитет по культуре уверяют, что они проявят максимум внимания к обустройству людей в любой ситуации». «Я очень надеюсь на такое решение. А как будет развиваться ситуация, пока сказать трудно, она остается подвешенной», — заметил Буров.
Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением
Позднее Горизбирком Петербурга утвердил регистрацию инициативной группы по проведению референдума о судьбе Исаакиевского собора. Этот вопрос городской парламент может рассмотреть 26 апреля на пленарном заседании.