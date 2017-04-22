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18:09 (мск), источник: РИАЦ

В Среднеахтубинском районе фонд Елены Исинбаевой открыл новую спортивную площадку

Новый объект появился на территории Среднеахтубинского центра социального обслуживания населения, который обратился в Благотворительный фонд олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой с просьбой установить на территории учреждения детскую спортплощадку.

В сентябре 2016 года Фонд Елены Исинбаевой организовал благотворительный красочный забег — средства регистрационных взносов и пожертвования частных лиц и компаний позволили 22 апреля 2017 года открыть спортивную площадку в Средней Ахтубе. Первыми ее проверили футболисты: здесь состоялся матч детских команд.

Она предназначена для юных жителей поселка. Площадка в 110 кв. м с прорезиненным покрытием, воротами для мини-футбола и баскетбольными кольцами расположена по адресу: р.п. Средняя Ахтуба, ул. Макаренко, 11а.

Напомним, что Фонд Елены Исинбаевой в рамках программы «Лидер в спорте — лидер в жизни» помог построить порядка 20 различных спортивных площадок на территории Волгоградской области. Все они оборудованы специальным спортивным покрытием, которое обладает хорошими противоударными характеристиками и устойчиво к различным температурным режимам.

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