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15:37 (мск), источник: Интерфакс

Синоптики пообещали москвичам потепление до 20 градусов

По прогнозам, такая температура возможна к концу будущей недели, прохладными днями останутся 23 и 24 апреля.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU — Существенное потепление ожидается в столичном регионе на следующей неделе, к пятнице температура воздуха может подняться до 20 градусов, сообщает в субботу Гидрометцентр России.

По прогнозу синоптиков, еще прохладными днями будут воскресенье, 23 апреля (5−7 градусов) и понедельник, 24 апреля (7−9 градусов).

Уже во вторник в Москве потеплеет до 9−11, в среду — до 12−17, в четверг — до 14−19 градусов, уточняет Гидрометцентр.

В пятницу температура воздуха в Москве может достичь самых высоких с начала года значений, приблизившись к 20 градусам

В первой половине недели в столичном регионе ожидается облачная, с пояснениями погода, пройдут небольшие дожди, возможно усиление ветра.

Температурный максимум 2017 года был установлен 11 апреля — 19,6 градуса.

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