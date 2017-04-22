Синоптики пообещали москвичам потепление до 20 градусов
По прогнозам, такая температура возможна к концу будущей недели, прохладными днями останутся 23 и 24 апреля.
По прогнозам, такая температура возможна к концу будущей недели, прохладными днями останутся 23 и 24 апреля.
Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU — Существенное потепление ожидается в столичном регионе на следующей неделе, к пятнице температура воздуха может подняться до 20 градусов, сообщает в субботу Гидрометцентр России.
По прогнозу синоптиков, еще прохладными днями будут воскресенье, 23 апреля (5−7 градусов) и понедельник, 24 апреля (7−9 градусов).
Уже во вторник в Москве потеплеет до 9−11, в среду — до 12−17, в четверг — до 14−19 градусов, уточняет Гидрометцентр.
В первой половине недели в столичном регионе ожидается облачная, с пояснениями погода, пройдут небольшие дожди, возможно усиление ветра.
Температурный максимум 2017 года был установлен 11 апреля — 19,6 градуса.