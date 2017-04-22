Синоптики пообещали москвичам потепление до 20 градусов

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU — Существенное потепление ожидается в столичном регионе на следующей неделе, к пятнице температура воздуха может подняться до 20 градусов, сообщает в субботу Гидрометцентр России.

По прогнозу синоптиков, еще прохладными днями будут воскресенье, 23 апреля (5−7 градусов) и понедельник, 24 апреля (7−9 градусов).