До сих пор частично обесточены 452 села. Ущерб от последствий непогоды обсудили на очередном экстренном заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям, которую возглавил премьер Павел Филип.

«Многие сёла подключены извне, в самих населённых пунктах не проведены работы по расчистке. Сегодня большинство подключим», — сказал министр экономики Октавиан Калмык.

«Нужно понимать, что значит, когда населённый пункт обесточен. У некоторых не работают газовые котлы. Мы должны сделать всё возможное, чтобы подключить села к электроэнергии. Будьте очень внимательны, чтобы ни одна просьба не осталась без внимания», — заявил Павел Филип.

Подсчитывает ущерб и Министерство сельского хозяйства.

«Угроза повреждения урожая сохраняется. Во вторник проведём заседание и обсудим поставку оборудования для защиты урожая. Мы понимаем, что после такой стихии, риск появления заболеваний и вирусов очень велик», — сообщил замминистра сельского хозяйства Юрий Ушурелу.

Кризисный центр продолжит работу в полном режиме. В случае экстренных ситуаций граждане могут обращаться на «горячую линию» СЧС по номеру 022 78 -50−32.

«До сих пор из сугробов вызволили более тысячи человек. В том числе, оказали помощь коллегам службы скорой помощи, доставили в больницы трех беременных женщин», — рассказал глава СЧС Михай Гарабаджиу.

А вот доступ к некоторым КПП остаётся затруднённым.

«Закрыт участок дороги, ведущий к таможне с Украиной, возле села Украинка. Там высота снежного покрова превышает метр. Скорее всего, после обеда дорогу откроют для транспорта», — заявил замминистра транспорта Виталий Рапча.