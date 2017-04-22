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13:36 (мск), источник: Publika.md

Ущерб от последствий непогоды обсудили на очередном экстренном заседании

Все национальные трассы доступны для транспорта. Заблокированными, тем временем, остаются более 30 населённых пунктов в Кантемирском, Кагульском и Кэушанском районах.

Источник: Publika.md

До сих пор частично обесточены 452 села. Ущерб от последствий непогоды обсудили на очередном экстренном заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям, которую возглавил премьер Павел Филип.

«Многие сёла подключены извне, в самих населённых пунктах не проведены работы по расчистке. Сегодня большинство подключим», — сказал министр экономики Октавиан Калмык.

«Нужно понимать, что значит, когда населённый пункт обесточен. У некоторых не работают газовые котлы. Мы должны сделать всё возможное, чтобы подключить села к электроэнергии. Будьте очень внимательны, чтобы ни одна просьба не осталась без внимания», — заявил Павел Филип.

Подсчитывает ущерб и Министерство сельского хозяйства.

«Угроза повреждения урожая сохраняется. Во вторник проведём заседание и обсудим поставку оборудования для защиты урожая. Мы понимаем, что после такой стихии, риск появления заболеваний и вирусов очень велик», — сообщил замминистра сельского хозяйства Юрий Ушурелу.

Кризисный центр продолжит работу в полном режиме. В случае экстренных ситуаций граждане могут обращаться на «горячую линию» СЧС по номеру 022 78 -50−32.

«До сих пор из сугробов вызволили более тысячи человек. В том числе, оказали помощь коллегам службы скорой помощи, доставили в больницы трех беременных женщин», — рассказал глава СЧС Михай Гарабаджиу.

А вот доступ к некоторым КПП остаётся затруднённым.

«Закрыт участок дороги, ведущий к таможне с Украиной, возле села Украинка. Там высота снежного покрова превышает метр. Скорее всего, после обеда дорогу откроют для транспорта», — заявил замминистра транспорта Виталий Рапча.

Тем временем, из-за технических неполадок в базе данных румынской пограничной полиции не работает таможенный пункт Кагул-Оанча. Между тем, пункты Сэиць, Чишмикёй, Скулень и Леушень работают в нормальном режиме.

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