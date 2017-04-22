В Самаре на Чернореченской мужчина бегал по краю крыши дома

На место прибыли полиция, МЧС и сотрудники Росгвардии. Неадекватный мужчина полтора часа то слезал с парапета крыши, то снова на него залезал. В конце концов его удалось убедить спуститься вниз.

Им оказался 41-летний мужчина, недавно вернувшийся из мест лишения свободы. Требований он не выдвигал. Во время инцидента пострадавших не было.