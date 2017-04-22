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14:19 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре на Чернореченской мужчина бегал по краю крыши дома

22 апреля около 11:00 в полицию поступил звонок от горожан, заметивших на крыше девятиэтажки на Чернореченской бегающего по парапету мужчину. Об этом сообщает «Волга-ньюс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Самарской области.

На место прибыли полиция, МЧС и сотрудники Росгвардии. Неадекватный мужчина полтора часа то слезал с парапета крыши, то снова на него залезал. В конце концов его удалось убедить спуститься вниз.

Им оказался 41-летний мужчина, недавно вернувшийся из мест лишения свободы. Требований он не выдвигал. Во время инцидента пострадавших не было.

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