Глава Минздрава на субботнике строил корпус Медуниверситета

Субботник 22 апреля проходит по всей республике: сотрудники предприятий и ведомств традиционно занимаются уборкой территорий, а также участвуют в строительных работах на различных объектах, в том числе социальных.

«Работники Министерства здравоохранения во главе с руководителем ведомства Валерием Малашко работают сегодня на строительстве нового учебного корпуса Белорусского медицинского университета», — сказали в пресс-службе Минздрава.

Судя по фотоотчету, Малашко с коллегами занимались на объекте отделочными работами, в частности монтажом гипсокартонных плит на стены помещений нового корпуса главного медицинского вуза страны.