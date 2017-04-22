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15:11 (мск), источник: БЕЛТА

Почти 700 тыс. человек участвовали в субботнике в Минске

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По оперативным данным, более 692 тыс. человек работали на субботнике в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Мингорисполкома Елена Мохор.

Проведены работы по уборке территорий на площади 2,2 тыс. га, высажено 1,1 тыс. деревьев и 4,6 тыс. кустарников, обустраиваются более 32,2 га газонов.

Работники Мингорисполкома во главе с мэром Андреем Шорцем и руководство УП «Минскметрострой» на субботнике трудились на строительстве станции метро «Вокзальная» — готовили площадку для тоннелепроходческого комплекса. Как отметил Андрей Шорец, работы на строительстве третьей линии Минского метрополитена идут в соответствии с графиком. Он выразил уверенность в том, что четыре станции будут введены в эксплуатацию в 2019 году. Что касается станции «Вокзальная», то ее готовность — около 70%.

Основные места проведения субботника в столице — территория мемориального комплекса Тростенец (Вечный огонь), парк 50-летия Великого Октября, парк 40-летия Октября, сад Гашкевича, сквер по ул. Минина, парк «Курасовщина», сад по ул. Сапеги, парк Дружбы народов, озелененная территория возле Камня памяти жертвам Чернобыля, лесные массивы вдоль Цнянского водохранилища, военное кладбище по ул. Козлова, сквер Тучинский, парк Тивали, парк 60-летия Октября, парк Победы, сквер Татарский, остров Мужества и Скорби, сквер по ул. Машерова, микрорайон Лебяжий, озелененная территория вдоль Долгиновского тракта, лесопарковые зоны: в районе завода «Оптрон», в/ч № 3214, парк им. 900-летия Минска, парк им. М. Горького, парк Челюскинцев, Лошицкий усадебно-парковый комплекс и набережная р. Свислочь, лесничества: Сосненское, Городское, Ждановичское, скверы Слепянской водной системы (в границах ул. Долгобродская — Смоленская и по ул. Карбышева в границах ул. Карбышева — ул. Седых).

В районах города сформированы рабочие группы из коллективов организаций, учащихся и студентов. Все участники субботника обеспечены необходимым инвентарем и посадочным материалом.

В проведении республиканского субботника приняли участие члены Федерации профсоюзов Беларуси, ОО «Белорусский республиканский союз молодежи», РОО «Белая Русь», ОО «Белорусский союз женщин», ОО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане», Белорусского общественного объединения ветеранов, Белорусского фонда мира и других общественных организаций.

Многие жители столицы трудились в день субботника на своих рабочих местах. Промышленными предприятиями Минска в день проведения субботника выпущено продукции на Br4,9 млн, в том числе ОАО «Минский тракторный завод» — 40 тракторов, ОАО «ММЗ им. С. И. Вавилова — управляющая компания холдинга «БелОМО» — 300 газовых счетчиков, 200 узлов тормозных систем для большегрузных автомобилей, 100 соковыжималок, ОАО «Коммунарка» — 40 т кондитерских изделий, ОАО «Минский завод колесных тягачей» — 1 автомобиль, ЗАО «Атлант» — 800 холодильников, морозильников, стиральных машин.

В день проведения субботника начислено денежных средств в Br2 107 тыс. Объем подрядных работ, выполненных собственными силами, составил Br989,8 тыс.

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