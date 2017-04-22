Честный житель Шымкента стал героем дня

Как рассказал Айнабек, Накыпбеков вечером 21 апреля, после работы, вышел со строительной площадки жилищного дома Сайрам и нашел борсетку.

К своему изумлению, внутри он обнаружил внушительную сумму — около 2 млн тенге, а также документы и прочие мелочи.

«Куаныш тут же начал искать хозяина по документам, обратился в ближайшие магазины, друзья проверили через социальные сети и вскоре нашли… Борсетка со всем содержимым, включая деньги, передана в целостности и сохранности хозяину. Не могу скрыть свою гордость и радость от того, что меня окружают такие замечательные, честные и ответственные люди. Мир не без добрых людей! Респект Куаныш! Друзья — хватит про политику и плохие новости. Давайте делиться чем-то хорошим, я считаю, что Қуаныш заслужил стать героем дня, вы согласны?, — вопросил Айнабек.

Отмечается, что за свой поступок мужчина получит вознаграждение от компании.

Пост получил жаркую поддержку пользователей соцсети. Комментаторы заметили, что каков руководитель — такие и подчиненные.

Ранее похожий случай произошел в Актобе, куда прибыл поезд из Астаны. Проводник обнаружил в купе под матрасом борсетку, в которой находились деньги, в сумме около 2 000 000 тенге, банковская карта и так далее.

После этого, совместно с начальником поезда был составлен акт, и борсетка с содержимым была возвращена владельцу в целости и сохранности.