В Уфе пропавший ребенок вернулся домой сам
22 апреля стало известно, что 8-летний Кирилл Бояринцев, о поисках которого объявили обеспокоенные родители, к счастью, вернулся домой.
22 апреля стало известно, что 8-летний Кирилл Бояринцев, о поисках которого объявили обеспокоенные родители, к счастью, вернулся домой.
Напомним, о поисках мальчика в соцсетях объявили родители. Кирилл ушел гулять после полудня, но вскоре его телефон стал недоступен. А в привычном месте, где гулял мальчик, его не оказалось. Самостоятельные попытки найти ребенка не увенчались успехом.
К счастью, вскоре после того, как было опубликовано объявление о поисках Кирилла, он сам явился домой. Сейчас, по сообщению, родителей, с ним все в порядке. Хотя, наверняка, у мальчика состоялся серьезный разговор с родителями.