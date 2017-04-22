В Уфе пропавший ребенок вернулся домой сам

Напомним, о поисках мальчика в соцсетях объявили родители. Кирилл ушел гулять после полудня, но вскоре его телефон стал недоступен. А в привычном месте, где гулял мальчик, его не оказалось. Самостоятельные попытки найти ребенка не увенчались успехом.

К счастью, вскоре после того, как было опубликовано объявление о поисках Кирилла, он сам явился домой. Сейчас, по сообщению, родителей, с ним все в порядке. Хотя, наверняка, у мальчика состоялся серьезный разговор с родителями.