3,5 тысячи праздничных мероприятий пройдут на Кубани в год 80-летия края

Праздник охватит более 3 млн человек, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

Более трех с половиной тысяч мероприятий состоятся в рамках празднования юбилея Краснодарского края.

Такие данные были озвучены в ходе заседания оргкомитета по подготовке к празднованию 80-летия региона и 225-летия с начала освоения казаками кубанских земель, которое провели вице-губернаторы Юрий Бурлачко и Анна Минькова.

В ходе совещания было отмечено, что готовится большой цикл мероприятий, посвященный этим датам. Как сообщил директор департамента внутренней политики края Алексей Копайгородский, всего на территории Кубани пройдет более 3 500 мероприятий с охватом более трех миллионов человек. Участвовать в них будут дети и взрослые, жители краевой столицы и самых отдаленных уголков края.

Уже стартовали два новых творческих проекта — конкурс «Кубань — песня моя» на лучшее музыкальное произведение о крае и лучшую песню, посвященную 80-летию образования Краснодарского края. Произведения — победители конкурса, прозвучат в исполнении профессиональных коллективов на главном празднике, в сентябре.

Кроме того, во всех СМИ региона объявлена акция «Ровесники края». В газетах, на радио и телевидении будет рассказано о достижениях и судьбах выдающихся жителей региона, чей возраст равен возрасту края.

Также к юбилейным датам практически во всех муниципалитетах планируется разбить 88 парков и скверов, площадью свыше 200 га.

Анна Минькова отметила, что не должно быть шаблонных мероприятий «для отчетности».

— Людям нужен по-настоящему интересный, народный праздник. Важно, чтобы жители запомнили этот год, все то позитивное, что мы делаем вместе. Краю есть чем гордиться. Впервые за много лет в этом году будет открыто восемь новых школ, 20 ВОПов и восемь цифровых кинотеатров в станицах. И это лучший подарок жителям в юбилейном году, — подчеркнула вице губернатор.

Министр культуры края Виктория Лапина рассказала, что празднование пройдет во всех городах и районах, а основное торжество состоится 16 сентября в краснодарском «Баскет-холле».

— В концертной программе примут участие лучшие самодеятельные коллективы Кубани и звезды российской эстрады. Будет вестись прямая трансляция концерта на светодиодных экранах, — сообщила министр.

Анна Минькова подчеркнула, что все мероприятия должны проходить под личным контролем глав муниципальных образований.

— Проведение целой череды праздников — это большая нагрузка для каждого из вас, но нужно сделать все, чтобы мероприятия прошли на уровне, достойном заслуг Кубани, — заключила Анна Минькова.