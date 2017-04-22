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15:27 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму открыли памятник бывшему президенту США

ЯЛТА, 22 апр — РИА Новости, Виктор Лященко. Памятник 32-му президенту США Франклину Делано Рузвельту открыли в Ялте.

Мероприятие приурочено к традиционному празднованию Дня улицы Рузвельта. «Памятник установлен с учетом заслуг Франклина Рузвельта в сохранение мира в XX веке», — сказал РИА Новости мэр города Андрей Ростенко.

Бюст участника исторической Ялтинской конференции 1945 года изготовлен еще в середине прошлого века севастопольским скульптором и хранился в музейных архивах.

Мэр подчеркнул, что инициатива открыть памятник исходит от общественности города. «Я поддержал эту идею и ставлю перед собой задачу полностью восстановить и сделать улицу Рузвельта одной из самых уютных и желанных для прогулок», — подчеркнул Ростенко.

Крымская (Ялтинская) конференция руководителей трех союзных держав антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании — проходила с 4 по 11 февраля 1945 года в бывшей царской резиденции — Ливадийском дворце. На ней обсуждались вопросы послевоенного устройства мира.

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