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14:41 (мск), источник: Sputniknews.kz

Блокнот сказочников братьев Гримм находится в Петропавловске

АСТАНА, 22 апр — Sputnik. Блокнот с рукописными записями, принадлежавший два века назад знаменитым сказочникам братьям Гримм выставлен в областной библиотеке имени Сабита Муканова в Петропавловске, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

Источник: Sputniknews.kz

Уникальные экспонаты привезли в Петропавловск из мемориального музея сказочников немецкого города Кассель. В этом городе долгое время жили и работали братья Гримм. Теперь в местном музее хранятся их личные вещи, рукописи, первые издания сказок, иллюстрации к ним и лингвистические труды.

Порядка 200 экспонатов этого музея сегодня можно увидеть в Петропавловске. Выставка кассельского музея братьев Гримм уже побывала во многих странах мира. А в Казахстане экспозиция представлена впервые.

Рукописи братьев Гримм

Экспозиция раскрывает многогранность личностей братьев Гримм. И напоминает, что они были не только сказочниками, а в первую очередь лингвистами и исследователями немецкой народной культуры, основоположниками германистики, работали над созданием первого этимологического «Немецкого словаря». К слову, Вильгельм Гримм к своей кончине успел завершить список слов на букву D. А Якоб Гримм, переживший брата почти на четыре года, умер в своем кабинете, работая над буквой F.

Ставшие популярными сборники сказок появились на свет тоже благодаря интересу и любви ученых к изучению немецкой народной культуры и языку.

Братья Гримм проделали кропотливую работу по сбору, записи, частичному редактированию и изданию немецких сказок центральной части Германии. Именно в качестве сказочников Гримм стали известны всему миру.

Поэтому неслучайно, что большая часть экспозиции, выставленной в Петропавловске, посвящена сказкам и их героям: наброски работ, несколько ранних изданий, потертые и пожелтевшие от времени поздравительные открытки с изображением любимых персонажей, и игры для детей разного времени, которые были основаны на сюжетах сказок. Основу экспозиции составляют репродукции иллюстраций к первым изданиям братьев Гримм, выполненных разными художниками.

Кстати, первым иллюстратором сказок Якоба и Вильгельма был их родной брат — талантливый художник Людвиг Гримм. Также среди его работ — портреты Якоба и Вильгельма. На рисунках можно увидеть и кабинет, в котором работали ученые, с низу до верху заставленный книгами.

«Музей братьев Гримм предоставил нам уникальные издания XVIII- начала XIX века: “Белоснежка и семь гномов”, “Семь разбойников” и “Красная шапочка” и другие. Все эти книги красочно иллюстрированы и представляют собой огромный интерес как для детей, так и для взрослых, увлекающихся изучением немецкой культуры. Но, пожалуй, больше других притягивают к себе внимание посетителей блокноты братьев Гримм, которые датируются 1812 годом. Они были предназначены для записи сказок. Часть страниц пустая, но в самом начале есть записи, сделанные братьями, а так же печатные тексты», — рассказала главный библиотекарь областной библиотеки имени С. Муканова Марина Маракушкина.

Каждый хоть сколько-нибудь сведущий в немецком старается разобрать почерк и перевести записи старинного ежедневника. Некоторым это удается. В предисловии к рукописи говорится, что Якоб и Вильгельм Гримм надеются, что даже много лет спустя их труд будет верой и правдой служить человечеству.

Выставка пробудет в Петропавловске пять месяцев, после чего экспонаты вернут на родину, в Германию.

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