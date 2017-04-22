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15:19 (мск), источник: ТАСС

Рекордсмен по пребыванию на орбите Геннадий Падалка решил покинуть отряд космонавтов

Отмечается, что в Центе подготовки космонавтов не видят большой трагедии в уходе Падалки, поскольку в этом году был объявлен новый набор.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Российский космонавт Геннадий Падалка, являющийся рекордсменом по суммарной продолжительности космических полетов, написал заявление об отчислении из отряда космонавтов, сообщил ТАСС начальник Центра подготовки космонавтов Юрий Лончаков.

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Поступило заявление Геннадия Ивановича об отчислении из отряда, оно будет рассмотрено на межведомственной комиссии примерно через две недели
Начальник Центра подготовки космонавтов
Юрий Лончаков

По его словам, в ЦПК не видят большой трагедии в уходе Падалки, поскольку в этом году был объявлен новый набор, кроме того, в отряде немало космонавтов, еще не летавших в космос.

Получить комментарий Падалки ТАСС пока не удалось.

Комментарии
2
Сергей Саморуков
Мужик , конечно , трудяга и герой , но я бы с такой фамилией даже на самолёте не летал .
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Профессор
Ну, что ж... пора человеку и отдохнуть. А, может, чувствует, что следующий полёт будет для него последним!
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