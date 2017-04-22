В Крыму из-за предстоящих заморозков объявили штормовое предупреждение
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр — РИА Новости, Виктор Лященко. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму в связи с предстоящими заморозками, сообщает крымское управление МЧС РФ.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр — РИА Новости, Виктор Лященко. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму в связи с предстоящими заморозками, сообщает крымское управление МЧС РФ.
«В степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки от нуля до трех градусов мороза», — говорится в сообщении.
Заморозки ожидаются ночью и утром 23, 24 и 25 апреля.