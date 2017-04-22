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15:07 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму из-за предстоящих заморозков объявили штормовое предупреждение

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр — РИА Новости, Виктор Лященко. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму в связи с предстоящими заморозками, сообщает крымское управление МЧС РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки от нуля до трех градусов мороза», — говорится в сообщении.

Заморозки ожидаются ночью и утром 23, 24 и 25 апреля.

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