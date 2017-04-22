Граждане Молдовы, вооружившись лопатами, приступили к расчистке дворов и улиц

Многие жители столицы также приняли участие в расчистке города.

«Это наш город. Мы жители Кишинева, и наш долг выйти и привести город в порядок».

«Было бы неплохо, чтобы каждый вышел на улицу и помог городу вернуться к прежней жизни».

«Много веток сломалось под тяжестью снега. Большинство людей равнодушны, ждут, когда кто-то сделает всё за них. Мы решили сами навести порядок у себя дома».

В столичном секторе Чеканы к гражданам присоединился и глава Экологической инспекции.

«Мы считаем, что каждый житель сектора должен присоединиться к нам, протянуть руку помощи. Жилой сектор принадлежит всем, это не только территория мэрии, полиции или правительства. Если бы участвовал каждый из нас, последствия этой катастрофы можно было бы устранить за несколько дней», — сказал глава Государственной экологической инспекции Валерий Нани.

Сотрудники столичной мэрии продолжают убирать снег. «Опасность очень большая, в любой момент ветки могут упасть на голову прохожим».

В эти дни в усиленном режиме работают и врачи, и полицейские.