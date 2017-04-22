В Петербурге вторую неделю продолжается снегопад

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Вторая неделя зимы в апреле продолжается в Санкт-Петербурге, в субботу город вновь накрыл снегопад после нескольких дождливых дней, дворники работают в усиленном режиме.

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«Днем (в субботу) улицы будут убирать более 600 спецмашин и свыше 1 тыс. дворников», — сказали в комитете по благоустройству Санкт-Петербурга. Неожиданный снегопад опустился на северную столицу 13 апреля, однако синоптики не назвали его аномальным. В течение последних двух недель максимальный уровень снежного покрова в некоторых районах Петербурга достигал 13 см. Примерно на таком же уровне снег находился в середине января. Переменный дождь в течение последней рабочей недели давал петербуржцам надежду, что белое покрывало наконец-то исчезнет: в среду в северной столице даже светило солнце, однако утром в субботу город снова накрыл снегопад. Белые мухи и почки в снегу

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Петербуржцы в социальных сетях вспоминают весну 2014 года, когда северная столица радовала солнечной погодой и высокими для апреля температурными показателями — 17 градусов выше нуля. Некоторые пользователи соцсетей пишут о хорошей работе городских служб и отмечают, что дороги и тротуары в целом очищены от снега. Кровельщики ежедневно проверяют состояние крыш и сбивают немногочисленные сосульки. В этом году тестирование фонтанов в Петергофе впервые за много лет проходило на фоне снежного пейзажа. Из-за апрельского снегопада также приостановилась подготовка петербургских садов к летнему сезону, сроки открытия садов и парков сдвигаются примерно на неделю. Снегопад продолжается Как отмечают в пресс-службе комитета по благоустройству города, весной 2016 года последний снегопад при плюсовой температуре прошел 14 апреля. По данным северо-западного управления Росгидрометцентра, в ближайшие три дня погода в Петербурге столбик термометра не поднимется выше 5 градусов.