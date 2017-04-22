Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
СМИ: НАТО планирует захват Калининградской области
Зюганов заявил о появлении в России нового «фюрера»
Дмитрий Шепелев исполнил мечту сына
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
Игги Попу 70 лет: что он вытворял все это времяБезумные, странные и мудрые поступки юбиляра
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
«Заменит сразу 3 самолета»: разработчик о бомбардировщике ПАК ДА
Басурин: Диверсанты ВСУ пытались прорваться в ДНР
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
Путину в лицо назвали имя его возможного преемника – СМИ
"Мы проиграли": полковник ВСУ о войне за Донбасс
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
10Полюс холода
16Мир встретил Пасху
8Возвращение христиан в Каракош
14События недели в фотографиях
16:44 (мск), источник: ТАСС

В Петербурге вторую неделю продолжается снегопад

Улицы в городе убирают более 600 спецмашин и свыше 1 тыс. дворников.

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Вторая неделя зимы в апреле продолжается в Санкт-Петербурге, в субботу город вновь накрыл снегопад после нескольких дождливых дней, дворники работают в усиленном режиме.

Читайте также
На выходных Петербург накроет туманом и мокрым снегом

«Днем (в субботу) улицы будут убирать более 600 спецмашин и свыше 1 тыс. дворников», — сказали в комитете по благоустройству Санкт-Петербурга.

Неожиданный снегопад опустился на северную столицу 13 апреля, однако синоптики не назвали его аномальным.

В течение последних двух недель максимальный уровень снежного покрова в некоторых районах Петербурга достигал 13 см. Примерно на таком же уровне снег находился в середине января. Переменный дождь в течение последней рабочей недели давал петербуржцам надежду, что белое покрывало наконец-то исчезнет: в среду в северной столице даже светило солнце, однако утром в субботу город снова накрыл снегопад.

Белые мухи и почки в снегу

Читайте также
Фонтан на Манежной вспенился на второй день работы

Петербуржцы в социальных сетях вспоминают весну 2014 года, когда северная столица радовала солнечной погодой и высокими для апреля температурными показателями — 17 градусов выше нуля.

Некоторые пользователи соцсетей пишут о хорошей работе городских служб и отмечают, что дороги и тротуары в целом очищены от снега. Кровельщики ежедневно проверяют состояние крыш и сбивают немногочисленные сосульки.

В этом году тестирование фонтанов в Петергофе впервые за много лет проходило на фоне снежного пейзажа. Из-за апрельского снегопада также приостановилась подготовка петербургских садов к летнему сезону, сроки открытия садов и парков сдвигаются примерно на неделю.

Снегопад продолжается

Как отмечают в пресс-службе комитета по благоустройству города, весной 2016 года последний снегопад при плюсовой температуре прошел 14 апреля. По данным северо-западного управления Росгидрометцентра, в ближайшие три дня погода в Петербурге столбик термометра не поднимется выше 5 градусов.

До конца выходных синоптики вновь обещают осадки: слабый ливневый снег будет сменятся настоящим снегопадом, а затем переходить в моросящий дождь. Однако в воскресенье, 23 апреля, атмосферное давление медленно начнет повышаться. На дорогах местами ожидается гололедица, а пригородных водоемах по-прежнему будет дрейфующий лед. При этом первая снежная апрельская неделя не привела к заметному увеличению серьезных ДТП в Петербурге.

Зимний режим для дорожных предприятий распоряжением комитета по благоустройству был продлен до 23 апреля, хотя обычно официальный сезон заканчивается для дорожников 15 апреля. Власти города также решили перенести общегородской День благоустройства на неделю — до 29 апреля. Однако службы города уже приступили к уборке и начали вывозить грязь с улиц и мыть дороги.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
дымка
+16°
дымка
758 мм рт. ст.
нормальное
94 %
очень высокая
4 м/с
слабый ветер
Минфин не готовит предложений по обложению НДФЛ доходов от депозитов
Spiegel: немецкая разведка годами шпионила за Интерполом
Самолеты НАТО 780 раз поднимались по тревоге из-за авиации РФ
Фридинский направил в Совет Федерации прошение об отставке
Сенатор: РФ готова в приоритетном порядке поставить Сирии ПВО
Заморские территории Франции приступили к выборам президента
На Ставрополье уничтожены два боевика из «спящей» ячейки ИГ
Американские СМИ узнали о переносе «столицы ИГ» в Дейр-эз-Зор
Спорт
«Зенит» победил в первом матче на «Санкт-Петербург Арене» Футболисты «Зенита» обыграли екатеринбургский «Урал» в матче 24-го тура чемпионата России
Авто
В США набирают механиков, которые будут переделывать «уазики» Американское тюнинг-ателье DEVOLRO из Майами набирает сотрудников для нашумевшего проекта DEVOLRO UAZ
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров Переписанный сценарий, монтаж, цифровые копии — на что только не идут режиссеры, чтобы обмануть смерть. Вспоминаем 10 ярких примеров того, что происходит с фильмами, неожиданно оставшимися без ключевых актеров
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Россиян освободят от поверок счетчиков
Верховный Суд разъяснил, как унаследовать дачу без оформления
Скидки на московские хрущевки достигли 15%
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
Экс-жена Кристовского забирает детей из школы из-за травли Бывшая жена солиста «Uma2rman» решила забрать детей из школ и перевести их на домашнее обучение.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь