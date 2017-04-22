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16:16 (мск), источник: РИА Новости

American Airlines уволила сотрудника, ударившего женщину коляской

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Авиакомпания American Airlines отстранила от работы бортпроводника, после того как он, по словам пассажиров, коляской ударил женщину, севшую на рейс с ребенком, передает телеканал ABC.

Инцидент произошел в пятницу, когда женщина поднялась на борт самолета, который должен был вылететь из Сан-Франциско в Даллас. Один из пассажиров опубликовал видео в социальной сети Facebook, сопроводив видеозапись комментарием: «Боже мой, бортпроводник во время моего рейса взял коляску у дамы, ударил ее, едва не попав по ребенку».

Пассажиру рейса удалось запечатлеть лишь обстановку на борту самолета уже после инцидента, сам же момент удара на видео не попал. Атмосфера в кабине самолета накалилась еще сильнее, когда на защиту женщины встал мужчина, начавший словесную перепалку с бортпроводником.

«Эй, приятель, попробуй сделать то же со мной, и ты будешь лежать», — сказал мужчина, обратившись к проводнику. Последний посоветовал не вмешиваться в дело, с обстоятельствами которого он не знаком.

Авиакомпания сообщила, что проводит расследование. Представитель American Airlines Лесли Скотт сообщила, что инцидент произошел из-за спора, можно ли женщине пронести с собой коляску на борт.

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