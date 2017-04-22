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15:43 (мск), источник: Sputnik.md

Кишинев после стихии: что творится в супермаркетах города

КИШИНЕВ, 22 апр — Sputnik. Некоторые магазины и бутики в Кишиневе в пятницу утром и днем не работали или открылись не по графику из-за непогоды, передает корреспондент Sputnik. Утром и вечером на кассах образовались большие очереди. Испугавшись в соцсетях фото пустых прилавков, люди отправились за покупками.

Источник: Sputnik.md

К счастью, паника горожан оказалась беспочвенной. В магазинах продуктов было достаточно.

«Склады полны и новые товары поступают», — заверили корреспондента Sputnik в одном из столичных супермаркетов.

Тем не менее, в субботу некоторые прилавки оказались пустыми: а именно для молочной продукции. Мало было сметаны, творога, брынзы, кефира, молока.

«Ничего страшного, к вечеру поступит новая партия. Да, из-за непогоды транспорт с заводов не ходил. Сейчас погода улучшилась, все наладится», — убедила администратор магазина.

Пустые прилавки магазинов

В Молдове на этой неделе выпал снег. Снегопад, продолжавшийся двое суток, сопровождался сильной метелью. Были заблокированы дороги в Кишиневе, а также 11 трасс национального значения.

Порядка населенных пунктов остались без электричества. В пятницу в молдавской столице не работали многие предприятия, не ходил общественный транспорт. В городе были повалены деревья. К сожалению, не обошлось без жертв. На данный момент найдены тела мужчины и женщины.

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