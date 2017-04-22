Кишинев после стихии: что творится в супермаркетах города

К счастью, паника горожан оказалась беспочвенной. В магазинах продуктов было достаточно.

«Склады полны и новые товары поступают», — заверили корреспондента Sputnik в одном из столичных супермаркетов.

Тем не менее, в субботу некоторые прилавки оказались пустыми: а именно для молочной продукции. Мало было сметаны, творога, брынзы, кефира, молока.

«Ничего страшного, к вечеру поступит новая партия. Да, из-за непогоды транспорт с заводов не ходил. Сейчас погода улучшилась, все наладится», — убедила администратор магазина.

Пустые прилавки магазинов

В Молдове на этой неделе выпал снег. Снегопад, продолжавшийся двое суток, сопровождался сильной метелью. Были заблокированы дороги в Кишиневе, а также 11 трасс национального значения.

Порядка населенных пунктов остались без электричества. В пятницу в молдавской столице не работали многие предприятия, не ходил общественный транспорт. В городе были повалены деревья. К сожалению, не обошлось без жертв. На данный момент найдены тела мужчины и женщины.