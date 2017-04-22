СМИ узнали о планах Минздрава запретить продажу вейпов лицам до 21 года

Минздрав также предложил запретить потребление вейпов и электронных сигарет в общественных местах и ограничить места их продажи.

В ведомстве отметили, что ввоз, продажи, реклама, продвижение и потребление «этих изделий» никак «не регулируются в настоящее время», что приводит к резкому увеличению «распространенности потребления этих продуктов» и представляет «серьезную угрозу для достижений реализации антитабачных мер».

По данным агентства, Минздрав предлагает увеличивать акцизы и потребительские цены на электронные сигареты, вейпы и другие аналогичные изделия с никотином и без него.

В свою очередь в Минздраве агентству не прокомментировали новый вариант стратегии.

В марте в Государственную думу был внесен законопроект, который предлагает ограничить использование вейпов и кальянов «на отдельных территориях, в помещениях и на объектах», а также запретить их продажу несовершеннолетним.