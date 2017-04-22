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17:12 (мск), источник: РБК

СМИ узнали о планах Минздрава запретить продажу вейпов лицам до 21 года

В Минздраве предложили ввести запрет на продажу электронных сигарет и вейпов лицам до 21 года. Это следует из доработанной стратегии формирования здорового образа жизни населения до 2025 года, которая попала в распоряжение агентства RNS.

Источник: РИА "Новости"

Минздрав также предложил запретить потребление вейпов и электронных сигарет в общественных местах и ограничить места их продажи.

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В ведомстве отметили, что ввоз, продажи, реклама, продвижение и потребление «этих изделий» никак «не регулируются в настоящее время», что приводит к резкому увеличению «распространенности потребления этих продуктов» и представляет «серьезную угрозу для достижений реализации антитабачных мер».

По данным агентства, Минздрав предлагает увеличивать акцизы и потребительские цены на электронные сигареты, вейпы и другие аналогичные изделия с никотином и без него.

В свою очередь в Минздраве агентству не прокомментировали новый вариант стратегии.

В марте в Государственную думу был внесен законопроект, который предлагает ограничить использование вейпов и кальянов «на отдельных территориях, в помещениях и на объектах», а также запретить их продажу несовершеннолетним.

Комментарии
5
TRAKKER
надо вообще это запретить...спрятать также как табак...т.как вэйпы появились при поддержки табачных компаний как альтернатива традиционному табаку после ужесточений продажи и мест курения во многих странах....вэйпы вообще никем не контролируются и не контролируются составы вещества...там может быть как наркотики так и яд...везут почти всё из Китая ....
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Sergey
)) Всё сводится к дополнительным поборам. Почему бы и не поболтать, и не узаконить впоследствии?! ))
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Sergey
Да никто ничего не будет запрещать. Минздрав интересуют только деньги с акцизов, больше ничего. Как и все остальные министерства. Всё остальная болтовня, всё тот же развод лохов на деньги. Ничего личного, всего лишь бизнес. )))
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