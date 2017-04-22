Алиханов: Острову Канта нужно уделять больше внимания

Антон Алиханов отметил, что территория острова Канта — одно из самых любимых мест отдыха жителей и гостей региона.

Острову Канта нужно уделять больше внимания. Это место особого смысла и силы для нашего города. Надеюсь, что в ближайшее время мы реализуем проект под эстакадным мостом и сделаем площадку для занятий различными видами спорта. Эту часть территории острова необходимо задействовать и сделать её более живой, — подчеркнул Антон Алиханов.

Благоустраивать одну из главных городских прогулочных зон вместе с главой региона пришли сотрудники собора, представители правительства области и студенты БФУ имени И. Канта. К участию также были приглашены все жители Калининграда, неравнодушные к облику любимого города.

Как рассказала директор Кафедрального собора Вера Таривердиева, всем участникам субботника собор подарил бесплатное посещение дневного органного концерта.