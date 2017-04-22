Алиханов: Острову Канта нужно уделять больше внимания
В субботу, 22 апреля, временно исполняющий обязанности губернатора Антон Алиханов принял участие в субботнике на территории Кафедрального собора. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
В субботу, 22 апреля, временно исполняющий обязанности губернатора Антон Алиханов принял участие в субботнике на территории Кафедрального собора. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
Антон Алиханов отметил, что территория острова Канта — одно из самых любимых мест отдыха жителей и гостей региона.
Острову Канта нужно уделять больше внимания. Это место особого смысла и силы для нашего города. Надеюсь, что в ближайшее время мы реализуем проект под эстакадным мостом и сделаем площадку для занятий различными видами спорта. Эту часть территории острова необходимо задействовать и сделать её более живой, — подчеркнул Антон Алиханов.
Благоустраивать одну из главных городских прогулочных зон вместе с главой региона пришли сотрудники собора, представители правительства области и студенты БФУ имени И. Канта. К участию также были приглашены все жители Калининграда, неравнодушные к облику любимого города.
Как рассказала директор Кафедрального собора Вера Таривердиева, всем участникам субботника собор подарил бесплатное посещение дневного органного концерта.